El TSJA ordena pedir a Patrimonio un informe sobre los patios del Seminario

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), avalado por el resto de las organizaciones que integran la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, contra la sentencia del tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Huesca dictada en abril del pasado año, en relación con los patios históricos del antiguo Seminario Conciliar.

El TSJA, en sentencia fechada el 21 de marzo, entiende que el Ayuntamiento de Huesca no puede denegar la solicitud de declaración de los patios como Monumento de Interés Local dado que no tiene competencias para ello al no ser «potestad discrecional si no reglada», es decir, debe contar con el preceptivo informe de la Comisión Provincial de Patrimonio, diligencia obviada por el anterior equipo de Gobierno local, que estaba en manos del PSOE. «La conclusión es que el conjunto actual cuando menos merece ser objeto del planteamiento de la declaración –además del resto de las protecciones específicas ya conseguidas, y en coherencia con ellas– como Monumento de Interés Local para las zonas que no cuentan con ninguna protección, atendiendo sobre todo al valor del conjunto, al valor como parte del paisaje de Huesca, a las escasas perspectivas de interés de crear un jardín arqueológico, a las dificultades de conservación de los restos que se encuentren al derribar los módulos construidos y que se hayan de conservar –lo que exigiría una vigilancia constante en atención a las estratigrafías verticales que se cree que existen en los muros, así como a los restos que pueda haber en el suelo– y a la ruptura que podría suponer, en caso contrario, con el devenir histórico del edificio».

El Alto Tribunal anula así las resoluciones denegatorias de la protección dictadas en su día «ordenando al Ayuntamiento de Huesca –sentencia– que se complete el expediente con la propuesta de declaración como Monumento de Interés Local y se remita, de conformidad con el art. 25.2 Ley de Patrimonio 3/1999 de 10 de marzo, a la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural para que dictamine con carácter vinculante lo que corresponda». Por tanto, advierte, «el procedimiento consiste en que se proponga tal declaración, se remita a la DGA, Comisión Provincial de Patrimonio, y, si hay informe favorable, hacer dicha declaración».

Una vez analizadas las pruebas presentadas por las partes –asegura la sentencia que el Ayuntamiento ha llegado a manipular informes periciales– y valorados los testimonios de los técnicos propuestos por Apudepa, señala el magistrado ponente Javier Albar García que «la conclusión de todas las pruebas es que no se ha contemplado el Seminario como conjunto, sino de forma fragmentada» lo que lleva al monumento «a la división del mismo, rompiendo con su continuidad histórica como conjunto, así como prescindiendo del valor paisajístico, es decir, de la silueta».

Apudepa ha informado este martes del sentido de esta sentencia justo el mismo día en el que el Ayuntamiento de Huesca remitió una convocatoria al Colectivo Ciudadano de Huesca, la asociación Osce Biella, la propia Apudepa y la Federación de Barrios Osca XXI para crear una mesa de trabajo en la que abordar el futuro del Seminario el próximo 10 de abril en la casa consistorial. Se cumple así el compromiso del equipo de Gobierno de organizar dicha mesa de trabajo tras la reunión mantenida el pasado mes de octubre en la que ya se establece el objetivo de preservar el conjunto monumental y darle usos.