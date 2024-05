La alcaldesa de Huesca mantiene que no pagará por el concierto de Lola Índigo cancelado en las Fiestas de San Lorenzo

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, mantiene que el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa no va a realizar ningún pago por el concierto de Lola Índigo, que no llegó a celebrarse el pasado 10 de agosto, coincidiendo con las fiestas que Huesca celebra del 9 al 15 de agosto en las Fiestas de San Lorenzo.

Orduna ha manifestado que "el pago, de momento, no se va a hacer y yo ya me he manifestado muchas veces en este sentido" y ha afirmado que "los oscenses merecen respeto y no había ninguna causa justificada para que la artista no cantara, se comprobó con pruebas periciales y fue otro tipo de fallo y no el que se achacaba ni al Ayuntamiento de Huesca, ni a la empresa de sonido, ni a la empresa instaladora de la pantalla".

En este punto, ha señalado que "estamos allí y esto lleva su proceso, veremos cómo acaba, pero el Ayuntamiento no ha desembolsado el dinero y de momento no hay ninguna intención de hacerlo".

La artista alegó problemas técnicos para la cancelación del concierto. Espectacles La Traca, la empresa intermediaria, le abonó los más de 78.000 euros del contrato. Ahora, tras agotar el procedimiento administrativo para reclamar el pago al consistorio, sin resultados, se acude a la vía civil.

La alcaldesa ha insistido en que el proceso sigue el camino habitual como cualquier otro litigio jurídico. "Está todo el proceso jurídico y el contacto que hay con ellos es el que se está manteniendo a través de nuestros abogados, es un proceso como cualquier otro".