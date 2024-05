Lorena Orduna: "Vox es otra oposición en el Ayuntamiento de Huesca, tenemos una relación complicada"

¿Cómo valora su primer año en la alcaldía?

Ha sido un primer año apasionante, muy bonito dentro de lo que significa la complejidad política. Nos hemos encontrado el Ayuntamiento de Huesca, tras ocho años de gobierno socialista, con cuestiones de ciudad importantes paralizadas desde hace mucho tiempo. La valoración es positiva, porque la maquinaria del equipo de Gobierno del Partido Popular está plenamente en marcha. Yo nací aquí y cada vez que miro a mi ciudad, veo el potencial que tiene y todas las oportunidades que se han perdido en el pasado, pero tenemos muchas en el presente. Estoy contenta, con fuerza y muy animada

¿Qué encontró después de esos ocho años de gobiernos del PSOE?

Me encontré una casi huelga general con más de 300 funcionarios. Me encontré muchas licencias con muchos problemas, como la Sociedad Deportiva Huesca sin licencia o el Jai Alai. Me encontré una paralización de un seminario, con 14 millones de euros de inversión perdidos. Encontré una maraña de fondos europeos elegidos al tuntún por una empresa externa sin liderazgo y sin sentido. Me encontré una ciudad milenaria con 6.000 años de antigüedad que no aparecía en el mapa turístico de España, la segunda ciudad menos visitada junto con Ceuta y Melilla en el año 2023. Todo eso significa muchos años de malas relaciones en el PSOE, donde no se llevaban bien entre el alcalde, el presidente provincial y el presidente de Aragón. Una ciudad paraliza, no muerta, porque tiene mucho potencial.

Entiendo que no es así su relación con Isaac Claver y con Jorge Azcón.

Es excelente. Somos buenos compañeros y todos vamos empujando a una.

Con un cuarto de legislatura, ya sabrá qué proyecto quiere para la ciudad.

El desarrollo urbanístico de ciudad era uno de los pilares importantísimos. Hay que recordar que es desde el año 2005 Huesca no crecía y hemos conseguido llegar a más de 55.000 habitantes. Ha faltado proyección urbanística para el desarrollo, para que haya vivienda libre de protección oficial y vivienda de alquiler. ¿Qué empresas se van a querer instalar en Huesca si no hay vivienda? El ejemplo claro es el cuartel de Sancho Ramírez, con más de 700 efectivos de alta graduación que cobran sueldos importantes que se pueden permitir una buena vivienda en la ciudad de Huesca. Era uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado en la ciudad y que por supuesto hemos desatascado y hemos ayudado a que Harinera sea ya una realidad, con esas 300 viviendas. También, con una parcela que tiene el ayuntamiento que se ha cedido a la DGA para hacer 77 viviendas de protección oficial para jóvenes, otras 90 viviendas en la calle Zaragoza, también de protección oficial, o las viviendas de La Merced, con otras 88 viviendas de alquiler. Había un problema de gestión y desarrollo para nuestra ciudady el planeamiento urbanístico también mira para desatascar el polígono cinco o el tres, entre otros. Hay trabajo para Urbanismo.

¿Tiene el Ayuntamiento de Huesca músculo propio para generar vivienda?

Para generar vivienda como promoción no, pero se analizará en el futuro. No tenemos capacidad económica para liderar una promoción y además el Ayuntamiento de Huesca tiene muchas viviendas que se dedican a servicios sociales, que tienen una falta de mantenimiento y deterioro importante y estamos preocupados por esa rehabilitación. Sí que tenemos suelos, por ejemplo con el desarrollo de Harinera tenemos dos parcelas ahí. Es muy importante sacar vivienda para que todas las personas que quieren mejorar y comprar una segunda vivienda, liberan la primera. El alquiler es muy necesario y en Huesca es inmediato, porque cualquier piso se alquila a la semana.

Otra de las cuestiones a la que más promoción le está dando es al turismo. ¿Qué estrategia espera seguir para mejorar los datos de Huesca?

La estrategia de Turismo presentada por el equipo de gobierno en el mes de marzo era una de las urgencias, por las tasas tan letales que nos encontramos en el ayuntamiento después de ocho años de inacción y sin política turística. Ahora tenemos una hoja de ruta sobre qué quiere ser Huesca y a dónde puede llegar una ciudad milenaria con un pasado potente, con patrimonio, con cultura, que es oro bruto. Ahora sí, ahora ya hay un proyecto para la ciudad y ya se empieza a notar, con esos 4.000 billetes de AVE que se han vendido en la conexión con Andalucía.

¿Tendrá que echarle una mano el Gobierno de Aragón?

Sí, por supuesto. He hablado largo y tendido con el presidente Azcón para explicarle esas estrategias de turismo o vivienda de las que hablamos. Estamos alineados con el Gobierno de Aragón y con la diputación, porque es evidente que nos tienen que ayudar. Huesca tiene un presupuesto de 60,9 millones que da para lo que da. Necesitamos esa ayuda para que Huesca pueda lucirse con eventos de nivel y estamos trabajando con la dirección general de Deportes y otros organismos como Huesca congresos o Huesca deporte lo están haciendo bien.

¿Está preparada la sociedad oscense para afrontar este cambio?

Por supuesto. El día de la presentación dije que el ayuntamiento tiene el liderazgo, pero no puede hacerlo solo. Las asociaciones tanto de hostelería, de pastelería o de comercio están plenamente implicadas, la relación es excelente y nos están ayudando. Si traemos turistas y potenciamos el comercio, la ciudad va a estar totalmente en marcha. Hay una política para fomentar el autoconsumo en la ciudad, porque se están dejando muchos locales vacíos, y por otro lado para atraer población suficiente que compre en ese comercio. También es importante que cada oscense sea prescriptor de su ciudad. Hay que trasladar la pasión que genera San Lorenzo al resto del año. La ciudad de Huesca tiene la posibilidad de generar recursos de turismo de interior, porque tiene naturaleza a 15 minutos o castillos medievales, pero es que es una ciudad sin masificación, sin el agobio del turismo masivo de otras ciudades.

¿Se ha planteado solicitar una especie de FITE para Huesca?

No lo podemos pedir, por la peculiaridad de la propia ciudad, porque no cumplimos los parámetros. En Fihuzar hay cuatro millones de euros para compartir con la provincia de Huesca y Zaragoza interior. Vamos a seguir pidiendo, pidiendo y pidiendo, porque es la única manera de que el motor de Huesca arranque.

¿Cómo avanza la política de atracción de empresas?

Perfectamente, porque el 50% del suelo de la ciudad de Huesca está libre, frente al 10% que tiene Zaragoza o el 40% que tiene Teruel. Tenemos que liderar el cambio con el desarrollo de vivienda, porque las empresas que se instalen aquí necesitarán esa vivienda, porque ya tienen agua, una ciudad segura, colegios de calidad…La ciudad tiene mucho potencial, pero no nos olvidemos que industria y vivienda tiene que ir a la para que se ponga a funcionar el motor económico.

Hasta ahora, los grandes anuncios de la DGA se quedan muy cerca de Zaragoza. ¿Hay contactos para que lleguen firmas hasta los polígonos de Huesca?

Por supuesto, para Walqa o PLHUS, pero también para otros polígonos de la ciudad. Estamos trabajando en este sentido y el otro día la vicepresidenta Mar Vaquero firmó un convenio en materia empresarial. Hemos hablado para que el suelo de la ciudad de Huesca se incluya en el suelo de Aragón para que cualquier empresa que quiera venir, pueda hacerlo. Los que se interesan son recibidos por mí, personalmente, y ya he recibido a numerosas empresas que vienen a consultar por suelos

¿Qué nombres tienen?

No se pueden decir, no se vayan a enfadar y al final no quieran venir. Hay que ser cautos con este asunto.

Hablaba antes de San Lorenzo. Este año organiza sus primeras fiestas.

Tenemos toda la maquinaria en marcha, estamos preparándolas desde el mes de noviembre. Vamos a ir contando las cosas a su tiempo, pero habrá novedades.

San Lorenzo y peñas son sinónimos. Ha tenido que lidiar con los problemas del Jai Alai.

Estamos trabajando con el Jai Alai arduamente para poner ya en marcha esa licencia que les falta, porque la que encontraron es de obra y no de actividad. Estamos trabajando rápido para que el Jai Alai pueda disfrutar de San Lorenzo con plena seguridad, pero hasta que no tenga la licencia de actividad no se pueden hacer conciertos ni nada, como ya se les ha explicado.

Al inicio de su mandato el problema lo tuvo El Alcoraz. ¿El problema de las licencias es un tema extendido o solo es puntual?

Es extendido, lo detectamos por la falta de control que han tenido muchas licencias, aunque las más polémicas han sido El Alcoraz y el Jai Alai. Ha habido muchas de industrias y empresas que no estaban reguladas y que fueron objeto de revisión por parte de nuestro equipo.

Otra polémica fue la del festival Periferias. Usted le recordó al ministro Urtasun que la marca es del ayuntamiento. ¿Tiene intención de hablar con él para ver hacia dónde va la marca?

Al señor Urtasun ya le dije que estaría encantada de que viniera Huesca, porque para hablar de un festival o de una ciudad hay que conocerla. El festival Periferias es una marca del Ayuntamiento de Huesca, está registrado. Habrá un festival en octubre o noviembre, un festival diferente de tránsito para la ciudad, para los jóvenes y para todo el mundo. Estamos en un proceso de participación ciudadana porque la política cultural es muy importante para la ciudad. Antiguamente, Periferias tuvo mucho éxito, con un presupuesto de 300.000 euros, pero fueron los propios socialistas la dejaron morir, limitando al final a 70.000 euros.

¿Hay fechas para los primeros resultados del proceso de participación?

En este mes tendremos las primeras conclusiones. Vamos a organizar los foros de debate culturales que estamos liderando en conjunto con el Gobierno de Aragón.

¿Qué futuro le espera al CDAN?

El CDAN es otra de los de las joyas que tenemos arquitectónicas en la ciudad de Huesca, pero le pasa como al turismo y el CDAN forma parte de esa estrategia turística de la ciudad. Seguirá habiendo conciertos como se venía haciendo y queremos integrarlo dentro de lo que significa un museo de calidad vanguardista con un diseño espectacular. Estamos trabajando en ese museo dentro de lo que es el propio ámbito turístico de estrategia de la ciudad.

¿Y la finca de Beulas?

Lo mismo. Hay unos fondos que están pendientes de desarrollarse y cumplir con lo que el propio Beulas quería para su legado.

No se lo están poniendo fácil en su estreno en la vida política.

A nivel político no hay nada fácil y en estos diez meses he aprendido mucho. El trabajo es satisfactorio, porque el trabajo de la gestión lo llevo mejor después de trabajar 25 años en el sector de la construcción. Al ayuntamiento lo estoy liderando como si fuera una empresa, es decir, porque ambas requieren movimiento.

¿Cómo es su relación con la oposición, con el PSOE y con el concejal no adscrito?

A nivel personal me llevo bien. Con el PSOE solemos hablar de las cuestiones de la ciudad, hay mociones que ellos presentan que a veces apoyamos y a veces no. Con el concejal no adscrito ocurre lo mismo. Y luego tenemos a Vox, que es como otra oposición dentro del ayuntamiento: a veces pensamos que tenemos dos partidos en la oposición, PSOE y Vox.La relación personal es bueno, pero la política es complicada.

¿Confía en convencer a todos los partidos en esas grandes estrategias de ciudad?

Pacataremos con ellos que se siga trabajando y se siga creciendo, porque creo que independientemente de la política hay cuestiones de ciudad claras. El crecimiento de Huesca tiene que ser prioritario para todos.

Tanto usted como miembros de su Gobierno han dicho que Vox ya no es socio de Gobierno y que nunca existió pacto interno. No está en su mejor momento la relación con Vox.

La relación no es ni buena ni mala, es complicada. Las relaciones personales no son malas porque soy una persona que tiende a entenderse con todo el mundo, o al menos a intentarlo. Es verdad que la relación es complicada e insisto en que nunca ha habido un pacto interno. Existe un supra pacto, por así decirlo, sobre el Gobierno de Aragón y en el que se establecía la gobernanza de Zaragoza y Huesca. Ahí se hablaba de presupuestos, de ordenanzas y de cuestiones de ciudad. Hemos podido sacar adelante los presupuestos y las ordencanzas, pero esas otras cuestiones nos están costando más.

¿Cómo valora que los dos concejales de Vox se levantaran del último pleno?

Es una sobreactuación. Son tergiversaciones, porque ellos protestan por una modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento y dicen que se les veta, pero no se les veta. No quisieron cumplir el pacto de caballeros que existía en el que se limitaban las mociones a tres por grupo municipal. Ellos llegaron a presentar hasta diez mociones, que si son buenas se presentan, pero si son copia y pega de una web o de Google, no merece la pena. Habíamos detectado que presentaban muchas mociones que no servían para absolutamente nada.

¿El episodio del vicepresidente Alejandro Nolasco con el Ramadán fue la puntilla?

Era una promoción nuestra a coste cero. Era un folleto de educación, de cohesión y habitabilidad entre todas las personas de Huesca. sí es una promoción sin más es decir a cero coste. Yo prefiero que haya entendimiento entre todas esas personas y gobierno para todas.

¿Siente que Vox ha encontrado en Huesca el sitio para pinchar al PP?

Ellos montan muchos espectáculos. No olvidemos que hay elecciones. Estas cuestiones las hacen y las van a seguir haciendo. Voy a centrarme en lo que importa que es la ciudad y los oscenses y no voy a perder más el tiempo en esas acciones desmesuradas que hace Vox.

Tuvo que ceder en los presupuestos en Periferias o en la cooperación. ¿Habrían sido diferentes unos presupuestos solo del PP?

Por supuesto. El presupuesto del Partido Popular sería muy diferente, pero es que Vox en el resto de materias no dijo absolutamente nada. Los presupuestos son todos del PP salvo por la reducción de la cooperación al desarrollo y por la eliminación del nombre de Periferias. Lo demás no les interesó, esas fueron sus dos líneas rojas.

¿Siente que está haciendo algo mal para que Vox no le deje de tensar la cuerda? La relación parece mucho más fluida en el Ayuntamiento de Zaragoza o en el Gobierno de Aragón.

Lo repito. La relación con ellos es buena en lo personal, pero la política es complicada. Ellos tienen pues un carácter político diferente, porque Vox en Aragón es de una manera y en Huesca es diferente.

¿A qué se refiere?

Vox en Huesca es diferente.

Tras el pleno, dijeron que la relación en Huesca podía poner en tensión toda la gobernabilidad. ¿Lo siente así?

No es verdad. En el Gobierno de Aragón las relaciones están consolidadas y bien atadas. Hay discrepancias con Vox y hay cosas que hacemos que no les gustan y viceversa. Pero no, el pacto no corre ningún peligro en absoluto.

¿Qué le dice Azcón sobre el tema?

Bueno, pues que la situación política de Vox Huesca es diferente a la que estamos viendo en el Ayuntamiento de Zaragoza o incluso dentro del propio Gobierno de Aragón. Ellos tuvieron un problema interno en que uno de los tres concejales de Vox y eso hace que estén tirantes con el Partido Popular a nivel político porque intentan inmiscuirnos constantemente en su ruptura. Si usted se divorcia, sus hijos no tiene la culpa, esto es parecido, un símil. No pueden intentar usar al PP como herramienta de machaque contra el concejal no adscrito.

Le quedan por firmar tres presupuestos de ciudad. ¿Volverá a hablar con Vox o tendrá que pensar otras fórmulas para sacarlos adelante?

Hablaremos con Vox, claro que sí.

¿Confía en no tener que depender del PSOE o del concejal no adscrito?

Unos presupuestos de ciudad se pactan con todas las fuerzas políticas, si el PSOE tiene medidas que interesan, por supuesto que hablaremos con el PSOE. Lo mismo con el concejal no adscrito, que tiene su voto. Pero hablaremos con Vox, por supuesto, faltaría más

Si esta entrevista se repite dentro de un año, ¿qué le gustaría poder contestar?

Me gustaría seguir contando que todos los compromisos que yo he adquirido con la ciudadanía se han cumplido o que están en proceso. Que veamos dentro de un año que el centro de emergencias del Speis está ya a punto, que las primeras viviendas del polígono de harineras también ya están en marcha, que hemos podido ya entregar alguna promoción y me gustaría también contar que alguna gran empresa se ha implantado en nuestro suelo y que la ciudad se desarrolla. Me gustaría contar que Huesca no solo va a contar con medicina sino que ya está desarrollando su campus biosanitario. O dar mejores cifras de turismo, con impacto en la ciudad, en el comercio, en la hostelería, poder decir que hemos dado solución al Seminario.

