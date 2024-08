Lorena Orduna, alcaldesa oscense: «San Lorenzo va ser el motor de esa Huesca turística que queremos»

¿Cómo vive estas últimas horas antes del cohete de San Lorenzo?

Las últimas horas se viven con muchísima intensidad. Huesca está preparada, con 300 actos durante una semana, con once escenarios y con una ciudad engalanada. Hemos cambiado el escenario de la plaza López Allué y hemos cambiado la marca de Fiestas de Huesca, que se ve por toda la ciudad. Estamos contentos, porque las cosas han estado saliendo bien. Es un hervidero de gente y de movimiento, Huesca está reactivada y ya se pudo ver en prelaurentis… Tiene toda la pinta de que vamos a poder batir récords.

Su segundo San Lorenzo como alcaldesa, el primero en el que su equipo asume toda la gestión. ¿Está con los dedos cruzados para que todo salga bien?

El año pasado también había muchísima responsabilidad porque había que liderar un proyecto que no era nuestro al 100%, donde solo teníamos que rematar. Este año hay un programa elaborado por el nuevo equipo de Gobierno. La responsabilidad es la misma, porque deseas que todo salga bien, no haya incidentes, haya civismo, sea un éxito y venga mucha gente. Que no ocurran esos focos de conflicto cuando hay tanta afluencia de gente. En definitiva, muy contentos y orgullosos con el trabajo, pero expectantes.

¿Dentro de la marca Fiestas de Huesca, han buscado alguna medida concreta?

La marca Fiestas de Huesca tiene mucho tirón, se ha demostrado este año en el mes de agosto y en el prelaurentis, que también ha estado a tope. Los oscenses se han quedado y ha venido gente de fuera, desde el 20 de julio. Es lograr un sello diferenciador de capital de provincia, de liderar las fiestas. Algo concreto: queremos ser marca de ciudad, que trascienda las fiestas de San Lorenzo, con una nueva imagen que engalane a toda la ciudad. Vamos más a más, que toda la ciudad esté de blanco y verde como símbolo cultural y que, además, ese logotipo después se tiña de otros colores para que se proyecte más la ciudad. Una ciudad festiva, cultural y con desarrollo económico.

Parece que no hay hueco para casi nada. ¿El oscense siempre responde?

El oscense que vive fuera vuelve a casa, no hay huecos para desayunar ni en los hoteles, tampoco en los toros, las peñas están a tope… Hemos sacado muchos proyectos con las peñas, como el escenario de la plaza de Navarra. Hemos optado por la calidad por encima de la cantidad, se han recuperado algunos escenarios, como el de la catedral. Huesca entera se vuelca y casi se duplica la población de la ciudad durante algunos días. Hay mucho turismo de la comunidad y nacional, también francés. En ese sentido, estamos contentos pero con la responsabilidad que implica tener una ciudad llena de gente a todas horas.

El impacto en el turismo, una de las grandes apuestas de su Gobierno, es notable. ¿Cuándo se va a empezar a notar esa política turística?

Ya se han notado. La estrategia se lanzó en marzo y en abril ya no teníamos hueco en los hoteles para el mes de agosto. Antes se llenaba Huesca del 1 al 15, pero ahora hay ocupación hotelera en la totalidad de agosto y en julio también. San Lorenzo va a servir como palanca y motor de esa Huesca turística que queremos para todo, pero habrá acciones y eventos durante todo el año para que seamos foco turístico durante todo el año y venga gente a visitarnos, porque desde luego materia prima tenemos. Lo único que había que hacer era ordenarlo, ponerse a trabajar y contar a todos lo bonita que es esta ciudad.

La oferta hotelera fue una de las razones por las que la RFEF prescindió de Huesca como subsede del Mundial 2030. ¿Qué más va a hacer para intentar convencer a la federación de que Huesca esté en el campeonato del mundo?

El 31 de julio mandamos el amparo a la FIFA, con la documentación que se le había enviado a la RFEF pidiendo la justificación oficial que todavía no hemos recibido. Se habla de la calidad hotelera y no estamos de acuerdo, porque hay subsedes que tienen la misma categoría o inferior que la de Huesca. Es un argumento, no es algo objetivo que nos convenza. Vamos todos a una, tanto instituciones como el sector, apoyando al ayuntamiento que ha sido, junto al club, el motor de esta acción. Queremos que la FIFA nos ampare y nos conteste, pero son malas fechas, pleno verano. Pero tal y como dije, la hoja de ruta está trazada y vamos a seguir luchando en este sentido, no voy a dar ni un paso atrás.

¿Hay fecha para la reunión solicitada con el Ministerio de Deportes junto a la consejería de la DGA?

La reunión con Pilar Alegría, ministra de Deportes, está solicitada. No nos la han concedido aún. También hay una reunión pedida con la RFEF. Estamos esperando para ir a reunirnos con quien haga falta.

¿El nuevo Gobierno liderado por el PP de Azcón le va a venir mejor a Huesca?

Nuestra situación en la misma, en la DGA se ha cambiado porque había un pacto con Vox que ya no existe. La situación en el Ayuntamiento de Huesca es la misma. Gobierno en solitario, necesito apoyos puntuales para sacar las propuestas importantes, negociamos con todas las formaciones políticas y con Vox seguiremos haciéndolo. La relación es la misma que antes, ni mejor ni peor. En enero ya se evidenció la problemática con Vox, pero seguimos igual. El cambio en Aragón no implica nada.

¿Azcón le llegó a pedir consejo durante la ruptura con Vox? A usted le ha tocado hablar mucho con ellos.

No, no me pidió consejo. Hablamos mucho de Vox, pero no hizo falta porque él tiene muy claras las cosas.

¿Qué retos se plantea para el regreso del curso político en septiembre?

Hay una lista enorme. Hay que revisar la ejecución presupuestaria, seguir trazando líneas clave para la ciudad, desarrollar más la estrategia de turismo y la de vivienda. Estamos volcados en el patrimonio de la ciudad y trabajamos con los locales y solares vacíos, para modificar la ciudad pero sin despistarnos del mundo empresarial, de las que trabajan aquí y las que pueden llegar, como el tema del agua, con la mejora de infraestructuras hidráulicas. Seguimos con una hoja de ruta que ya tenemos marcada, pero acelerando los compromisos.

