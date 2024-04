Beatriz Calvo: "En Aragón hay un talento espectacular"

Beatriz Calvo (Calatayud, 1978) lleva desde septiembre de 2022 al frente de la dirección general de Inycom, consultora tecnológica con cerca de un millar de empleados a nivel nacional. Una compañía que nació hace 42 años como distribuidora oficial de equipos de alta tecnología en el ámbito de la salud y los laboratorios industriales, clínicos y científicos que ha ampliado su porfolio para servir también a los sectores de banca, seguros, industria, servicios, telecomunicaciones, administración pública y educación. Todo ello, según explica su CEO, con las personas en el centro de su actividad, y con la apuesta por el talento, la innovación, el producto propio y la orientación al cliente como pilares para la consecución de su objetivo de posicionarse como líderes nacionales en su sector. Una empresa en la que el talento es la base, y que necesita, según adelanta Calvo, de una cantidad creciente de especialistas en el sector tecnológico.

Inycom abarca actualmente multitud de soluciones y servicios especializados los ámbitos de las infraestructuras y sistemas (cloud, data center), comunicaciones, ciberseguridad, seguridad física, audiovisuales e impresión. En el área de software desarrolla aplicaciones a medida, canales digitales, soluciones de gestión documental, automatización de procesos, Data Analytics e Inteligencia Artificial. Según apunta Beatriz Calvo, “las alianzas estratégicas con los grandes fabricantes tecnológicos están en el centro de nuestra estrategia, como son las que ostentamos con Siemens, SAP, Microsoft y HPE, entre muchas otras, las cuales ubican a Inycom en el centro de grandes proyectos como los de implantación de sistemas ERP, planificación industrial, gemelos digitales y virtualización de infraestructuras, entre otros”.

Nombre: Beatriz Calvo Formación: Ingeniera de Telecomunicaciones y Máster en Dirección de Empresas Cargo: directora general de Inycom Lugar y año de nacimiento: Calatayud, 1978 Trayectoria: Beatriz Calvo accedió a Inycom en octubre de 2002 para coordinar la implantación de una red de comunicaciones de cajeros de un banco, después pasó a realizar labores de operación de sistemas y desarrollo de aplicaciones de sofware. Desde entonces, ha ocupado diversos puestos dentro de la empresa, entre los que se encuentran la gestión de proyectos de innovación y creación de producto, la subdirección y, posteriormente, dirección de la Unidad de Negocio TIC. En 2022 pasó a ejercer la dirección general de Inycom. Beatriz Calvo se licenció en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza y tiene el Máster en Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas. En 2022 obtuvo la Acreditación Internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno por el Instituto de Gobernanza y Empresarial.

De esta forma, según afirma la CEO de la compañía “nuestro propósito es ser líderes tecnológicos a nivel nacional. Y esto se consigue poniendo a las personas en el centro”, comenta en referencia tanto a clientes como empleados de Inycom. “La ‘materia prima’ de una empresa tecnológica son las personas, no solo por su talento e intelecto: las personas son mucho más que eso”, afirma, motivo por el cual “ponemos el foco en el talento que hay en la casa. Para nosotros es importante encontrar la labor que encaja mejor con cada persona, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros”. Una empresa en la que la ingeniera en Telecomunicaciones desarrolló su carrera “de abajo a arriba, pasando por todas las posiciones. Me parece la mejor forma de tener una visión 360º que permita tomar decisiones bien fundadas”, asevera.

A la hora de la captación y retención del talento, la CEO de la tecnológica aragonesa considera fundamental establecer medidas de flexibilidad laboral, en un equilibro entre teletrabajo y presencialidad que favorezca el desarrollo tanto de la empresa como de la persona. “Creo que la flexibilidad no es una opción ahora para las empresas IT, ese es el valor añadido que esperan sobre todo las generaciones más jóvenes, que han nacido profesionalmente con ese contexto. La flexibilidad es una necesidad, pero estar físicamente, para aprender, es importante. En casa te pierdes cosas”, reconoce.

Situación privilegiada de Aragón

Inycom se integró hace un año en Nunsys Group, que suma cerca de 3.000 profesionales, 245 millones de facturación en 2023 y presencia a nivel nacional e internacional a través de 30 delegaciones. “Creo que en Aragón hay un talento espectacular, y por eso hay tantas empresas de tecnología que se están implantando aquí, además de por la situación privilegiada y estratégica geográficamente hablando de la región”, comenta la directora general de Inycom.

Beatriz Calvo lleva en la empresa más de dos décadas, una compañía que, confiesa, le ha dado la ocasión de desarrollar sus capacidades, un talento que se desarrolló en base “primero, a mi curiosidad y ganas de aprender y formarme continuamente. Eso apoyado en las oportunidades que me ha dado Inycom para aplicar todo lo que he ido aprendiendo. Me he movido por todos los sectores del mercado, he hecho proyectos en banca y seguros, administración pública, telecomunicaciones, industria, he estado en el área de innovación, proyectos en salud… eso te permite tocar tierra y no ser una persona muy teórica. Yo he tenido la gran suerte de tener responsables que han hecho conmigo lo que yo trato de hacer con el equipo de Inycom: dar oportunidades”.

Una aplicación práctica del conocimiento que considera esencial en el desarrollo de las carreras de los talentos emergentes, a los que insta a ser capaces de “poner en valor lo que has aprendido a los problemas que tienes que resolver en tu día a día. Que tu formación esté alineada y a la altura del trabajo que tienes que resolver. Y siempre que hay un ‘gap’ las empresas lo resolvemos con formación. El talento emergente debe aprender a trabajar en equipo, pocos proyectos son individuales”, afirma, mientras apunta cualidades que considera esenciales para el desarrollo de los talentos. “Esfuerzo y constancia, las cosas se consiguen con el esfuerzo diario y paciencia”, relata.

Perfiles tecnológicos, en demanda creciente

Tal y como afirma Beatriz Calvo, “yo creo que se están haciendo las cosas muy bien, y la muestra está en las grandes inversiones que se están atrayendo al territorio, como Microsoft, Amazon o Inditex. Tengo muchas esperanzas, por ejemplo, de que se consolide un polo farmacéutico y biotecnológico, será muy bueno para la región y también para Inycom”, expone, mientras pone sobre la mesa la necesidad de que la universidad y la empresa remen en la misma dirección en el desarrollo del territorio. “Necesitamos que nos acompañen las universidades para que haya más egresados en ramas tecnológicas, ingenierías, matemáticas, física o estadística, entre otras. Habiendo tanto trabajo como hay en Aragón, y viviéndose tan bien como se vive en la comunidad, tenemos que tratar de que la gente no se vaya”, concluye.