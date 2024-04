La opinión de Pilar Errea | Generando conocimiento en el ámbito agroalimentario

En una era caracterizada por rápidos avances tecnológicos y desafíos socioeconómicos, solo a través del conocimiento se pueden afrontar nuevos retos. Y si hablamos del ámbito agroalimentario, de especial relevancia social y económica en Aragón, el propio gobierno de Aragón ha señalado en repetidas ocasiones que el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector es fundamental. No hay duda de que cualquier progreso no se podrá conseguir sin investigación. Y para ello, hace falta talento. En este ámbito, en el agroalimentario, no hay que mirar muy lejos pues este Gobierno cuenta con uno de los centros con más talento científico en el ámbito de la investigación agroalimentaria, el CITA, un centro que impulsa la investigación, la transferencia, la innovación y la formación y cuyos resultados tienen una incidencia directa en este sector.

Pero para desarrollar una investigación científica de calidad, ofrecer información científica veraz y útil, impulsar la innovación y transferir y difundir ese conocimiento, hacen falta personas, un capital humano con un talento consolidado a través del conocimiento, la formación y la experiencia que son los verdaderos ejecutores del avance en ese conocimiento, personas que son el motor que hace posible situar al CITA en una posición estratégica y mantener los compromisos de investigación, innovación y servicios al sector agroalimentario.

Estrategia necesaria

Y tan importante es el capital humano que concentra ese talento, como la necesidad de retenerlo. Muchas organizaciones contemplan la retención del talento como una estrategia necesaria para no perder el mayor activo que tienen. Sin embargo, este centro, el CITA, está sufriendo desde hace años una continua y acentuada fuga de talento ante la falta de respuesta a una demanda pendiente desde hace más de 20 años para el reconocimiento de una carrera investigadora que le equipare en prestigio al resto de centros de investigación. No sirve de nada querer impulsar políticas, estrategias, planes, si no cuidamos a las personas, a los investigadores que llevan demostrando con sus acciones ese talento capaz de innovar y progresar en el conocimiento. Sino somos capaces de evitar que todo ese talento se vaya a otros lugares, estamos perdiendo cualquier oportunidad de seguir progresando.

La investigación en el sector agroalimentario es estratégica en Aragón. Y lo mejor ya lo tenemos, un centro con una posición consolidada en materia de investigación e innovación en este sector. Cuidemos el talento que ahí tenemos. Se puede seguir creciendo captando nuevo talento, pero no servirá de nada si quienes insisten en la necesidad de progresar y mejorar, no lo cuidan ni trabajan por retenerlo.