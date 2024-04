Necesitamos talento

Aragón es tierra de talento empresarial y profesional. Lo evidencian la fortaleza de nuestra industria, la consolidación de nuestra relevancia logística, los continuos records de exportaciones, la atracción de inversiones de grandes empresas... Nada sería posible sin un capital humano que constituye el engranaje principal de cualquier empresa.

Pero esta realidad convive con un problema cada vez más acuciante: Aragón necesita más talento. Nuestro tejido productivo sufre crecientes dificultades para cubrir los puestos de trabajo que oferta.

Ya al ser nombrado presidente de CEOE Aragón dije que el principal reto al que nos enfrentábamos era este. Transcurridos poco más de dos años, el problema se ha agravado; con más visibilidad, pero pocos o ningún avance.

Muchas veces cuando hablamos de talento caemos en el error de pensar solo en ingenieros, matemáticos, graduados…, pero no. Necesitamos profesionales con alta formación, pero también con formación media, baja e incluso sin una específica; el talento de trabajadores agrícolas, industriales, de la construcción, chóferes, camareros… Lo dicen las empresas cuando les preguntamos.

El problema es complejo y no tiene fácil solución. Por eso, debemos afrontarlo con medidas a corto, medio y largo plazo.

¿En qué estamos fallando?

A corto, analizando qué estamos haciendo mal para que en nuestra región y país haya miles de personas en paro y de empresas que no pueden cubrir empleos: en Aragón, 54.036 y más de 21.000, respectivamente. ¿En qué estamos fallando?: en la formación, en casar geográficamente oferta y demanda, en considerar paradas a personas que no buscan un empleo. Primero, debemos conocer con qué bolsa real de desempleados contamos, las verdaderas razones de su no incorporación a la empresa y su motivación; segundo, aprovechar el talento sénior que está fuera del mercado laboral y, tercero, agilizar medidas para poder incorporar emigrantes a nuestra población activa.

A medio y largo plazo, uniendo esfuerzos administración, empresas y conjunto de la sociedad con la colaboración público-privada que tan buenos resultados suele dar.

La administración y el sistema educativo saliendo de su zona de confort adaptando la formación, la legislación y su ritmo a la muy alta velocidad con la que surgen las necesidades de las empresas. No podemos esperar años para incorporar nuevos CV formativos y ampliar las plazas de los más demandados por la empresa. También se debe atender la dotación de vivienda, infraestructuras y servicios necesarios para que los trabajadores se puedan desplazar allí donde están las oportunidades laborales.

También se debe atender la dotación de vivienda, infraestructuras y servicios necesarios para que los trabajadores se puedan desplazar allí donde están las oportunidades laborales

Las empresas, desarrollando proyectos empresariales y carreras profesionales atractivos, que enamoren a nuestros jóvenes, permitan fidelizar el talento que tenemos, recuperar el que ha salido de Aragón y atraer el de otras partes del mundo; teniendo en cuenta que en las empresas gestionamos las expectativas de nuestros colaboradores, individuales, diversas y que van más allá de lo únicamente salarial. Esto es responsabilidad nuestra, de las empresas.

La sociedad, recuperando la cultura del esfuerzo, la conciencia de que tenemos derechos, pero también obligaciones e inculcando a nuestros hijos que se deben formar en materias que van a ser críticas en los próximos años. Lo contrario les generará frustración.

No olvidemos, además, que ya que ha empezado a jubilarse la generación del 'baby boom 'y en los próximos años saldrá del mercado gran número de trabajadores. Mientras, en nuestros colegios hay cada día menos niños, la necesidad de personas en nuestras empresas crece y los perfiles requeridos cambian a velocidad de vértigo.

Mirar para otro lado no es una opción.