Un futuro por construir

Hoy, 23 de abril, festividad de San Jorge y Día de Aragón, es una fecha inmejorable para echar la vista atrás y hacer balance de lo que han sido estos primeros meses de legislatura. Ha sido un tiempo en el que desde el Gobierno de Aragón hemos tratado de sentar las bases de lo que queremos que sea esta tierra, un lugar que respeta su tradición y que construye un futuro más próspero.

Para ello, hemos impulsado unos primeros presupuestos, los más sociales de los hasta ahora diseñados en nuestra Comunidad, con un techo de gasto histórico y en los que se destina más dinero que nunca a las políticas más importantes: aquellas que atañen a la Educación, la Sanidad y los servicios sociales.

En este 2024, desde el Gobierno autonómico hemos impulsado más medidas para ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, hemos centrado nuestra actividad inicial en mejorar la atención educativa y sanitaria, incluyendo recuperar recursos tan básicos como el transporte sanitario urgente, cuyo servicio vuelve a prestarse las 24 horas del día en el medio rural. También hemos impulsado la zona única de escolarización, un compromiso adquirido con las familias aragonesas para facilitar la libre elección de centro educativo para sus hijos.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Aragón ha mirado por vertebrar todo el territorio aragonés y ofrecer las mismas oportunidades a todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de donde vivan. Para ello, entre otras medidas, hemos puesto en marcha el Plan Pirineos, una iniciativa que ya es una realidad y que cuenta con una partida inicial de 75 millones de euros.

Agricultura y ganadería

La agricultura y ganadería son dos de los pilares fundamentales de nuestra economía. Miles de agricultores y ganaderos hacen posible que el sector primario aragonés sea un referente a nivel nacional, por ese motivo, y para que todos aquellos jóvenes que quieran puedan dar continuidad a los años de esfuerzo y dedicación de tus padres y abuelos, Aragón contará con 13 millones de euros para ayudas a la modernización e incorporación de jóvenes al sector.

Pero, además de para ensalzar nuestras tradiciones y nuestras raíces, aquellas que nos hacen ser quienes somos, el Día de Aragón es un momento perfecto para mirar hacia el futuro. El afán del Gobierno de Aragón hacer de esta Comunidad una tierra de prosperidad, desarrollo y oportunidades, y contamos con muchas ventajas para conseguirlo.

La paz social con la que cuenta Aragón, un logro del consenso y el respeto, sumado a nuestra privilegiada posición geográfica y, sobre todo, el talento que esta tierra alberga, hacen que seamos un lugar estratégico para invertir y desarrollar nuevos y grandes proyectos empresariales.

Y así lo demuestra el importantísimo anuncio hecho hace escasos días por el Grupo Costa, el mismo que prevé crear hasta 5.000 empleos entre directos e indirectos. También lo hace la oficialidad de que el circuito alcañizano de Motorland cuente con la mayor competición sobre dos ruedas a nivel mundial, el Gran Premio de MotoGP, los tres próximos años de manera consecutiva.

Para afianzar nuestro atractivo debemos redoblar esfuerzos y asegurar el bienestar económico, laboral y social de las generaciones venideras

El futuro de Aragón también cuenta con nombres como Microsoft y Amazon, esperemos que también con una gigafactoría de baterías de Stellantis, pero para afianzar nuestro atractivo debemos redoblar esfuerzos y asegurar el bienestar económico, laboral y social de las generaciones venideras.

Este Gobierno no piensa solo en los grandes proyectos, sino también en todos aquellos ciudadanos que generan con sus pequeños negocios nuevos puestos de trabajo. Para ellos estamos diseñando un nuevo escenario en el que tratamos de impedir que un nuevo proyecto empresarial, sea del tamaño que sea, no salga adelante porque no cuente con el apoyo de la Administración. Por eso, incrementamos las ayudas a autónomos, a los que sumamos la cuota cero a partir de 2024.

Política impositiva

No podemos olvidar, tampoco, la política impositiva de este Gobierno, con la que pretendemos velar por todos los aragoneses y darles la oportunidad de decidir cómo y de qué forma invertir su dinero, el mismo que generan cada día con su esfuerzo. Una fiscalidad justa, como la que este Ejecutivo ha iniciado a través de rebajas de impuestos y la deflactación del IRPF, hará de esta Comunidad un lugar más equitativo y próspero.

Son muchas las cosas que nos quedan por hacer, mucho esfuerzo que invertir. Y eso, precisamente, es lo que vamos a seguir haciendo, cada día, por el futuro de Aragón y los aragoneses.

Feliz Día de San Jorge y feliz Día de Aragón.