Al lanzar una nueva empresa o iniciar un proyecto, ya sea de manera individual o mediante una sociedad, los emprendedores se ven inmersos en una variedad de tareas: elaborar un plan de negocio, seleccionar un nombre comercial, llevar a cabo estudios de mercado, analizar a los competidores, negociar con proveedores y diseñar su presencia online, por mencionar algunas.

Sin embargo, una vez que se registra la actividad, es imprescindible que cumplan con todas las obligaciones fiscales y laborales. Delegar ciertas funciones se vuelve esencial para que el proyecto empresarial sea más eficiente y dinámico.

A través de la externalización, los empresarios pueden optimizar los recursos de su negocio. Esto les permite confiar en expertos en gestión empresarial para manejar servicios clave, como la gestión laboral, contable y financiera.

¿Cómo puede una asesoría integral ayudar a un autónomo, una empresa o una entidad no lucrativa?

Gestionar la parte administrativa y fiscal de un negocio no es nada sencillo. Ya sea de un emprendedor, de una pyme o de una gran empresa, controlar todos los aspectos económicos y burocráticos es imprescindible para su correcto funcionamiento. En este sentido, para los aragoneses que necesitan llevar sus cuentas al día, encontramos en Zaragoza un equipo profesional en gestiones y soluciones. Hablamos de Cierzo Gestión, una asesoría integral de empresas y particulares con más de 30 años de experiencia en el sector.

Esta gestoría es una de las asesorías contables referentes de Zaragoza y ofrece los servicios esenciales para ayudar a empresas, autónomos o entidades no lucrativas a llevar sus datos contables actualizados y de manera fiable. Todo ello diseñado para guiarles en la toma de decisiones diarias que potencien la rentabilidad del negocio y aseguren la precisión contable.

Tal y como explica su gerente, Belén López, Cierzo Gestión brinda un servicio integral de administración empresarial, encargándose de los cobros y pagos, siempre teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de facturas y recibos. Este servicio incluye la emisión regular y completa de las facturas de la empresa. Con ello, se posicionan como la consultoría de referencia, garantizando que las tareas fiscales y contables no supongan una carga para la operativa diaria de sus clientes.

¿Qué servicios de gestoría te ofrece Cierzo Gestión?

Desde Cierzo Gestión, tal y como explica la gerente, Belén López, dan cobertura tanto al departamento jurídico en todas sus competencias, en la parte civil, penal, mercantil, administrativo y ahora fiscal, como desde el punto de vista de gestoría en todas estas tareas:

Llevanza de la contabilidad , sea de sociedades mercantiles como de entidades sin fines lucrativos y autónomos

, sea de sociedades mercantiles como de entidades sin fines lucrativos y autónomos Planificación del cierre del ejercicio contable y fiscal y cálculo de impuestos .

del cierre del ejercicio contable y fiscal y . Confección, legalización y depósito de cuentas anuales y libros de cuentas ante el Registro Mercantil.

de cuentas anuales y ante el Registro Mercantil. Rendición de cuentas ante los Protectorados a que correspondan las entidades sin fines lucrativos.

Elaboración de información periódica (Balance de situación y Cuentas de Explotación).

Gestión de cobros y pagos en colaboración con el departamento administrativo del cliente.

en colaboración con el departamento administrativo del cliente. Gestión de archivos contables.

Confección de estudios o planes de viabilidad para nuevos negocios.

o planes de viabilidad para nuevos negocios. Confección y presentación de impuestos, particulares y de sociedades.

Asesoramiento en materia de impuestos locales, provinciales, comunitarias y nacionales.

en materia de impuestos locales, provinciales, comunitarias y nacionales. Reclamaciones ante Hacienda y otros organismos oficiales

Tradición y excelencia en asesoría integral desde hace más de 30 años

Cierzo Gestión nace en 1993 con el objetivo de dar apoyo a la Fundación Rey Ardid, institución que ayuda a personas con riesgo de exclusión social para integrarlos a la sociedad. En este contexto, la asesoría comenzó a brindar soporte administrativo, contable, jurídico y laboral.

Pero Cierzo Gestión es una gestoría integral, por lo que no solo trabaja para autónomos y empresas, sino también para entidades no lucrativas. De hecho, Belén López asegura que las empresas no lucrativas como asociaciones, fundaciones y todo tipo de entidades del ámbito social, suponen el área principal para Cierzo Gestión. "Esa es la base por la que se originó Cierzo Gestión hace 30 años y, aunque damos cobertura a todos los ámbitos económicos, es la parte en la que tenemos más reconocimiento", afirma Belén López.

CIERZO GESTIÓN Asesoría integral

También se trata de un Centro Especial de Empleo, perteneciente al grupo de empresas sociales de Fundación Rey Ardid que, por este motivo, emplea a personas principalmente con discapacidad dado que al menos el 70% de sus trabajadores lo deben ser, y cuyos servicios también contribuyen a que sus clientes cumplan con las obligaciones que la Ley de Discapacidad establece para las empresas de más de 50 trabajadores.

"Además de ser una gestoría y un despacho jurídico, somo una empresa que ofrece servicios de outsourcing, de externalización de servicios, tanto para recepciones como en Call Center y en digitalización; y ahí lo que hacemos en Cierzo Gestión es gestionar servicios para empresas o poner personas con discapacidad al servicio de las empresas. Esa es también nuestra área de desarrollo", afirma la gerente.

Hoy, 30 años después, Cierzo Gestión es un equipo consolidado de 70 personas y con alrededor de 500 clientes, tanto de Aragón como de todo el país. Su crecimiento les ha llevado a mudarse a Paseo Sagasta 9, donde, desde agosto, gozan de instalaciones más espaciosas y actualizadas. Entre los servicios de asesoría para empresas y particulares, el centro es especialista en los siguientes sectores: