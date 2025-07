Borja pone en servicio el punto limpio y clausura la antigua escombrera

El lunes 9 de junio entró en funcionamiento el nuevo punto limpio municipal de Borja, una instalación ubicada junto al campo de fútbol que supone un avance significativo en la política medioambiental de la localidad. La apertura de este espacio coincide con el cierre definitivo de la antigua escombrera, que será objeto de labores de sellado y reforestación en las con el objetivo de recuperar el entorno degradado.

El nuevo punto limpio es un servicio público y gratuito dirigido exclusivamente a los residentes y propietarios del término municipal de Borja. Su finalidad es facilitar la recogida selectiva y el tratamiento adecuado de residuos domésticos no peligrosos, reforzando así la limpieza y el cuidado del espacio urbano y natural.

Este servicio se configura como una alternativa al sistema de recogida domiciliaria de residuos voluminosos gestionado por la Comarca del Campo de Borja, que continúa activo para la retirada de muebles, enseres y aparatos electrónicos. Para utilizar el servicio comarcal, los vecinos deben contactar previamente con el número 976 852 858 y solicitar la recogida. El punto limpio, por tanto, funcionará como opción complementaria en caso de que el servicio principal no esté disponible.

El horario de apertura del Punto Limpio es de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 17.30 horas, y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. El acceso estará controlado por personal del Ayuntamiento y el recinto contará con videovigilancia las 24 horas del día.

Entre los residuos que pueden depositarse se incluyen restos de obras menores que cuenten con licencia municipal, como reformas de baños o retirada de baldosas, siempre y cuando el arquitecto municipal determine su clasificación como obra menor. También se admiten restos de poda y jardinería de uso particular, no profesional, previa solicitud al ayuntamiento, así como colchones y residuos domésticos no clasificados, también con autorización previa. Quedan expresamente excluidos de este servicio los residuos peligrosos, los residuos industriales, los generados por actividades profesionales y los escombros de obras mayores, que deberán ser gestionados en vertederos autorizados. En estos casos, el Ayuntamiento ofrecerá la información necesaria para su correcta tramitación.

Con la puesta en marcha de esta nueva instalación, el Ayuntamiento de Borja reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la gestión eficiente de los residuos urbanos de la ciudad.