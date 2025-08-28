Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Casi 300.000 euros para mejoras en Novillas

El consistorio ha sustituido el pavimento de la guardería. | SERVICIO ESPECIAL

NOVILLAS

El Ayuntamiento de Novillas no se detiene en su compromiso por mejorar la calidad de vida de sus vecinos y embellecer su entorno. Durante este segundo trimestre y con la mirada puesta en un verano que promete ser muy activo, se han ejecutado y planificado importantes obras gracias a diversas subvenciones y a la inversión de fondos propios del ayuntamiento. Estas actuaciones pretenden ahondar en una gestión eficiente y una visión de futuro para Novillas.

El parque cuenta con una nueva zona de multijuegos.

Uno de los proyectos más significativos que se han llevado a cabo recientemente es el derribo de edificios en la calle Mallén y el Camino del Vado. Estas intervenciones, realizadas con cargo a subvenciones de la Diputación de Zaragoza (DPZ) por un importe de 36.356 euros, han sido cruciales para liberar espacio, mejorar la estética urbana y eliminar estructuras en desuso que podían suponer un riesgo.

Vivienda y equipamientos

Además, el Ayuntamiento de Novillas está inmerso en la rehabilitación de las viviendas de la casa consistorial, un proyecto de gran envergadura financiado a través del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 y que asciende a 56.040 euros en esta Fase II, que sumados a los 60.600 euros de la primera fase ejecutada el año pasado, pretende recuperar el esplendor de un edificio en total desuso, y adaptarlo para ofrecer vivienda pública de alquiler que permita atraer población y fijarla en el municipio.

La mejora de las instalaciones educativas también es una prioridad. «Gracias al PLUS 2025 se ha procedido a la sustitución del suelo de la guardería municipal. Esta actuación garantiza un espacio más seguro, higiénico y adecuado para los más pequeños, dotando a las instalaciones infantiles de las mejores condiciones», indican desde el ayuntamiento.

Además, pensando en la seguridad y el ocio de las familias, el consistorio de Novillas ejecutó otros dos importantes proyectos. Por un lado, se llevó a cabo la instalación de cámaras de videovigilancia, «una medida que reforzará la seguridad en nuestras zonas públicas». Y de forma paralela, se instaltó un equipamiento multijuego en el parque, «que sin duda se convertirá en el punto de encuentro y diversión para los niños del pueblo». Ambas actuaciones han sido subvencionadas a través de la Agenda 2030 por un importe de 36.435 euros y demuestran «el compromiso de Novillas con un futuro más sostenible y seguro».

Finalmente, el ayuntamiento destinará una importante inversión de fondos propios, superando los 42.500 euros, a la reparación de caminos vecinales. Esta obra, que se ejecutará en la primera quincena de septiembre, «es fundamental para mejorar la conectividad y accesibilidad de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas, así como para facilitar el tránsito de todos los vecinos que utilizan estas vías en su día a día».

Estas actuaciones, junto con la Fase I de la rehabilitación de las piscinas, se acercarán a los 300.000 euros de inversión y «ponen en valor el constante esfuerzo del Ayuntamiento de Novillas por modernizar infraestructuras, mejorar servicios y crear un entorno más seguro y agradable para todos». «Tras unos años de intenso gasto en reparación de calles y redes de saneamiento, que retomaremos en 2026, era el momento de destinar dinero a otras áreas de gasto y necesidades de nuestro municipio que ya lo venían requiriendo», indica Abel Vera, alcalde de Novillas.

