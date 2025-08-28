PLAN CORRESPONSABLES
Más de 350 menores asisten a las colonias de Campo de Borja
La Crónica
En julio se celebraron las Colonias Comarcales de Verano 2025 en 15 municipios del Campo de Borja. En esta edición participaron unos 350 menores, con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Las colonias desarrollaron diversas actividades, entre ellas, los jóvenes pudieron asistir y disfrutar de manualidades, juegos tradicionales, proyección de películas y juegos de agua, entre otras.
«Desde la Comarca Campo de Borja expresamos nuestro agradecimiento a los ayuntamientos de los municipios participantes por su colaboración y por la cesión de los espacios necesarios para la organización de esta actividad», destacaron. La inscripción a esta actividad era gratuita.
Estas colonias forman parte del Plan Corresponsables, gestionado por Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y financiado por el Ministerio de Igualdad. Los Servicios Sociales Comarcales continuarán trabajando para facilitar la conciliación familiar y laboral, así como la convivencia positiva a través del ocio y el tiempo libre.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”