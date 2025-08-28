Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLAN CORRESPONSABLES

Más de 350 menores asisten a las colonias de Campo de Borja

Los jóvenes participantes tenían entre 4 y 12 años. | SERVICIO ESPECIAL

Los jóvenes participantes tenían entre 4 y 12 años. | SERVICIO ESPECIAL

La Crónica

BORJA

En julio se celebraron las Colonias Comarcales de Verano 2025 en 15 municipios del Campo de Borja. En esta edición participaron unos 350 menores, con edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Las colonias desarrollaron diversas actividades, entre ellas, los jóvenes pudieron asistir y disfrutar de manualidades, juegos tradicionales, proyección de películas y juegos de agua, entre otras.

En las colonias de verano hubo diversas actividades.

En las colonias de verano hubo diversas actividades.

«Desde la Comarca Campo de Borja expresamos nuestro agradecimiento a los ayuntamientos de los municipios participantes por su colaboración y por la cesión de los espacios necesarios para la organización de esta actividad», destacaron. La inscripción a esta actividad era gratuita.

Estas colonias forman parte del Plan Corresponsables, gestionado por Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y financiado por el Ministerio de Igualdad. Los Servicios Sociales Comarcales continuarán trabajando para facilitar la conciliación familiar y laboral, así como la convivencia positiva a través del ocio y el tiempo libre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents