AQUAGYM, NATACIÓN, PÁDEL Y FRONTENIS
Más de 370 personas asisten a un intenso verano deportivo en el Campo de Borja
La Crónica
El Servicio Comarcal de Deportes del Campo de Borja ha concluido con éxito su programación de actividades estivales, que se han desarrollado desde mediados de junio en 12 municipios de la comarca. La oferta de este verano ha incluido cuatro disciplinas: aquagym, natación, pádel y frontenis, todas ellas impartidas por monitores profesionales.
Más de 370 personas, entre niños y adultos, han disfrutado de estas propuestas deportivas, diseñadas para promover el ejercicio físico y el ocio saludable durante los meses de verano. Las actividades con mayor participación ha sido el aquagym, con 144 usuarias, y natación infantil, que ha contado con la inscripción de 155 niños y niñas. Pádel ha reunido a 41 participantes infantiles, mientras que el frontenis ha sido seguido por 26 personas.
Desde el Servicio Comarcal de Deportes se valora muy positivamente la respuesta de los vecinos y vecinas de la comarca y se agradece la implicación de los ayuntamientos en el desarrollo de las actividades. El balance general es muy satisfactorio, tanto por la alta participación como por el buen ambiente y el compromiso mostrado por todos los asistentes.
