Albeta honra a Santiago Apóstol con una intensa y variada programación

Los vecinos de Albeta disfrutaron de una intensa programación del 25 al 28 de julio durante las fiestas de Santiago Apóstol. Hubo cenas populares, suelta de reses bravas, toro de ronda, disco móvil por las noches, las actuaciones de los grupos Supersonic y Mosecaires, y concursos de cóctel, rabino, guiñote y migas. Tampoco faltaron los hinchables para los más pequeños y juegos tradicionales.

Los más pequeños se divirtieron con hinchables y juegos tradicionales. | SERVICIO ESPECIAL

Los actos previos comenzaron ya el jueves con un encuentro entre solteros contra casados y solteras contra casadas. Después hubo cena de bocadillo. Ya el día del patrón, el viernes 25, se celebró la misa, amenizada por los gaiteros de Albeta, concentración de disfraces y pregón de la peña Maestros Cerveceros.