FRONTENIS
Ambel asiste a una jornada con jóvenes promesas para el recuerdo
LA CRÓNICA
Por tercer año consecutivo, Ambel acogió a las jóvenes promesas del frontenis en una jornada para el recuerdo. 43 participantes procedentes de varios municipios de la Comarca Campo de Borja (Agón, Ambel, Bulbuente, Fuendejalón y Mallén), la provincia (Ejea, Quinto y Zaragoza), Soria y Cantabria con edades comprendidas entre los 6 y 16 años, que disfrutaron (e hicieron disfrutar) de una maravillosa jornada de frontenis.
Tras la resaca del Torneo Nacional del 2 de agosto, los frontones de Ambel estuvieron dos semanas a pleno rendimiento. Los jóvenes y niños de la localidad no se daban tregua y entrenaban en turnos de mañana, tarde y noche en los frontones de la localidad con la vista puesta en su torneo.
El sábado 16 de agosto era el día marcado en el calendario para que los pequeños fueran los protagonistas. Con tres categorías establecidas (Oro, Plata e Iniciación) para tratar de dar cabida a todos y que pudieran disfrutar del deporte que les apasiona, la jornada comenzó a las ocho de la mañana con una serie de partidos en las que las parejas inscritas se mezclaban entre sí para que pudieran jugar con y contra el mayor número de compañeros posible.
Una vez terminados estos partidos «amistosos» comenzó la fase de grupos con ocho parejas en categoría Oro y siete parejas en categoría Plata. En Iniciación, los 12 niños participantes (4 chicos y 8 chicas) disfrutaron de hasta 15 partidos entre ellos para que se familiarizaran con la competición y el público en las gradas.
A las dos de la tarde llegó el descanso para comer y cargar pilas de cara a la fase final del torneo. Los 43 participantes disfrutaron de la comida en las piscinas municipales de Ambel, donde durante toda la jornada se dieron sus chapuzones para combatir el calor que acompañó durante todo el día.
En la categoría Plata, los campeones fueron los ambeleros Mario López y Pablo Martínez, que vencieron en una competida final a Alejandro Valiente (Pozalmuro) y Carlos Lomba (Santander). En la categoría Oro venció la pareja formada por Diego Ciudad (Ejea) y Pedro Rico (Mallén), derrotando en una igualadísima final ante la potente pareja local formada por Rodrigo Trívez y Hugo Zapata.
Concluidas las finales se pasó a la entrega de trofeos en la que todos los participantes recibieron su medalla y obsequios para seguir disfrutando del frontenis. Desde el Ayuntamiento de Ambel agradecen a «niños y padres su asistencia y comportamiento ejemplar»en una jornada que «nos muestra que la apuesta por el deporte en los más pequeños es una apuesta segura». Un agradecimiento que quisieron hacer extensible a todos los colaboradores «que hacen posible que podamos seguir organizando estos eventos». Comienza la cuenta atrás de la cuarta edición.
