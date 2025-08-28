SE INVIERTEN CASI 90.000 EUROS
Avanzan las obras de restauración de la Colegiata de Borja
La Crónica
La Colegiata de Santa María de Borja, continúa inmersa en un proceso de restauración integral que permitirá garantizar su conservación y su puesta en valor.
Los trabajos, que ya han intervenido en el cerramiento exterior del claustro y en la cubierta del templo, forman parte del Plan de Bienes Muebles Eclesiásticos, enmarcado a su vez dentro de la Agenda 2030 impulsada por la Diputación de Zaragoza (DPZ).
El proyecto contempla una inversión total de 89.957 euros y abarca actuaciones como la restauración del ala norte del claustro, la rehabilitación de los cerramientos exteriores, la reparación de la cubierta de la nave central y de los aleros, así como la corrección de filtraciones mediante la sustitución del tablero de cubierta y de las viguetas deterioradas.
La financiación de las obras se ha articulado a través de un modelo de colaboración entre instituciones interesadas. La DPZ aporta el 60% de la inversión (53.998 €), mientras que la parroquia de Borja contribuye con un 20% (17.999 €) y el Ayuntamiento de Borja asume el 20% restante (17.999 €) con fondos propios.
Con esta intervención, la Colegiata de Santa María no sólo refuerza la protección de su estructura arquitectónica, sino que también avanza en la preservación del patrimonio histórico y cultural de la localidad de Borja, consolidándose como un elemento clave del legado artístico y religioso de la ciudad.
