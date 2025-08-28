Avanzan las obras de restauración de la Colegiata de Borja

La Colegiata de Santa María de Borja, continúa inmersa en un proceso de restauración integral que permitirá garantizar su conservación y su puesta en valor.

Los trabajos, que ya han intervenido en el cerramiento exterior del claustro y en la cubierta del templo, forman parte del Plan de Bienes Muebles Eclesiásticos, enmarcado a su vez dentro de la Agenda 2030 impulsada por la Diputación de Zaragoza (DPZ).

El proyecto contempla una inversión total de 89.957 euros y abarca actuaciones como la restauración del ala norte del claustro, la rehabilitación de los cerramientos exteriores, la reparación de la cubierta de la nave central y de los aleros, así como la corrección de filtraciones mediante la sustitución del tablero de cubierta y de las viguetas deterioradas.

La financiación de las obras se ha articulado a través de un modelo de colaboración entre instituciones interesadas. La DPZ aporta el 60% de la inversión (53.998 €), mientras que la parroquia de Borja contribuye con un 20% (17.999 €) y el Ayuntamiento de Borja asume el 20% restante (17.999 €) con fondos propios.

Con esta intervención, la Colegiata de Santa María no sólo refuerza la protección de su estructura arquitectónica, sino que también avanza en la preservación del patrimonio histórico y cultural de la localidad de Borja, consolidándose como un elemento clave del legado artístico y religioso de la ciudad.