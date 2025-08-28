El ayuntamiento de Magallón iniciará las obras de reparación de la carretera Z-324

En fechas próximas, el Ayuntamiento de Magallón iniciará las obras de reparación de los desprendimientos producidos en la carretera Z-324, en dirección a Agón. La actuación ha sido adjudicada a la empresa Aritrans Flores por un importe de 39.995 euros (IVA excluido), contando además con la financiación parcial de la Diputación de Zaragoza, a través de la convocatoria de subvenciones del Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2024. El proyecto técnico ha sido redactado por la empresa de ingeniería Inzide Ingenieros Civiles.

Los desprendimientos sucedidos en 2024 provocaron el derrumbe parcial de dos tramos casi contiguos del muro, con la caída de materiales sobre la calzada de la carretera. Además, se vieron afectadas varias entradas a cuevas de la zona y se produjeron roturas en distintos tramos del pavimento del camino Morería. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Magallón busca garantizar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y restablecer las condiciones óptimas de uso en un punto clave de comunicación para vecinos y visitantes.