MEJORAS EN EL CENTRO EDUCATIVO
El Ayuntamiento de Borja renueva la cocina del CEIP Campo de Borja
La Crónica
Durante el pasado mes, la cocina del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Campo de Borja fue objeto de una reforma financiada con una inversión de 15.000 euros procedente de fondos municipales.
La actuación ha permitido modernizar y optimizar las instalaciones, mejorando tanto la comodidad como la seguridad del personal encargado del servicio de comedor. Al mismo tiempo, se ofrece un entorno más adecuado para los niños y niñas que diariamente hacen uso de estas dependencias.
Con esta reforma, el CEIP Campo de Borja refuerza su papel como un espacio seguro, moderno y preparado para acoger a las nuevas generaciones de estudiantes. El Ayuntamiento de Borja, por su parte, reitera su compromiso con el bienestar y la educación de la infancia en el municipio.
