El Ayuntamiento de Borja renueva la cocina del CEIP Campo de Borja

Durante el pasado mes, la cocina del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Campo de Borja fue objeto de una reforma financiada con una inversión de 15.000 euros procedente de fondos municipales.

El ayuntamiento renueva la cocina del CEIP Campo de Borja

La actuación ha permitido modernizar y optimizar las instalaciones, mejorando tanto la comodidad como la seguridad del personal encargado del servicio de comedor. Al mismo tiempo, se ofrece un entorno más adecuado para los niños y niñas que diariamente hacen uso de estas dependencias.

Con esta reforma, el CEIP Campo de Borja refuerza su papel como un espacio seguro, moderno y preparado para acoger a las nuevas generaciones de estudiantes. El Ayuntamiento de Borja, por su parte, reitera su compromiso con el bienestar y la educación de la infancia en el municipio.