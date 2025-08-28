PLAN ESPECIAL DE LA AGENDA 2030
El barrio del Carmen de Borja celebra la renovación de su plaza
La Crónica
Las obras de renovación de la plaza del barrio del Carmen ya han concluido y el espacio fue inaugurado en julio, coincidiendo con las fiestas patronales del barrio. El proyecto, que ha supuesto una inversión total de 70.428 euros, forma parte del Plan Especial de Renovación de Redes, una línea de actuación incluida dentro de la Agenda 2030 impulsada por la Diputación de Zaragoza.
Esta intervención ha permitido recuperar y modernizar un espacio emblemático para los vecinos, mejorando tanto la estética urbana como la funcionalidad de la plaza. Las obras han incluido la sustitución y renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la mejora del pavimento y de las zonas de estancia. Con esta actuación, el barrio del Carmen gana un punto de encuentro renovado al mismo tiempo que se avanza en la modernización de las infraestructuras básicas.
Además, en el marco del Plan Especial de Renovación de Redes, incluido dentro de la Agenda 2030, las obras de la calle Cinto avanzan a buen ritmo y ya han completado su primera fase. Esta intervención ha permitido mejorar la calidad de las tuberías, subsanar el deterioro del pavimento y embellecer el entorno urbano. La inversión para esta actuación asciende a 56.882 euros. Estas intervenciones continuarán desarrollándose a buen ritmo y se extenderán próximamente a otras calles de la ciudad.
