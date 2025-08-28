Las bodegas echan raíces en el patrimonio de Tabuenca

Un año más, la Asociación Cabezo de las Bodegas de Tabuenca, en estrecha colaboración con el ayuntamiento de la localidad, preparó el 19 de julio una jornada de muestra y reivindicación de un espacio tan característico y querido en el municipio, como son las bodegas, cuya historia está estrechamente vinculada al trabajo de sus ancestros y por cuyo recuerdo trabajan con ahínco para que no se pierda en el olvido.

Unos días antes se realizó una batida de limpieza y desbroce en el cabezo, que permitió observar con alegría que cada año los usuarios de las bodegas parecen tener más cuidado en mantenerlo limpio y cuidado.

La asociación se reunió muy pronto para preparar una comida popular basada en unas deliciosas migas. A media mañana se presentó una cata de vinos en Bodegas Palmeri con el didáctico fin de ir conociendo poco a poco los misterios de los caldos. A las dos de la tarde, socios y simpatizantes acudieron a recoger sus migas, que disfrutaron en sus bodegas o donde quisieron.

En la bodega del ayuntamiento se reunieron a comer los miembros de la junta de la asociación, corporación municipal y los joteros procedentes de diferentes pueblos para acompañar a la rondalla tabuenquina. El ambiente fue extraordinario y no faltó una larga sobremesa de jotas y música variada hasta comenzar la ronda jotera por las bodegas, copando los caminos entre cantadores y acompañantes.

Para finalizar la jornada tuvo lugar una cena popular antes de un extenso concierto nocturno que se alargó hasta altas horas de la madrugada y que estuvieron amenizadas por diversos grupos que alegraron la velada con canciones ochenteras y más cañeras. Volvió a ser un intenso día, «que ya se está convirtiendo en un clásico y que pretende poner de relieve este espacio bodeguero tan nuestro y al que os invitamos a conocer en cualquier época del año». «Disfrutaréis, y si es en compañía de cualquier tabuenquino mucho más», destacan desde el Ayuntamiento de Tabuenca.