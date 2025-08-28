REFERENTE CULTURAL
‘Borja en Jazz’ vuelve renovado y con éxito
La Crónica
Borja volvió a convertirse en epicentro musical durante los días 18, 19 y 20 de julio con la celebración de una nueva edición del festival Borja en Jazz. El certamen, ya consolidado en el calendario cultural de la localidad, se cerró con un balance más que positivo y una notable afluencia de público, especialmente joven.
Este éxito se atribuye, en gran medida, al trabajo de la nueva dirección del festival, encabezada por Marta, Candela y José Luis Marín, quienes asumieron el reto de renovar la cita manteniendo su esencia. Su apuesta por acercar el jazz a nuevas generaciones y diversificar la oferta cultural impregnó las calles de Borja durante todo el fin de semana.
El festival vuelve a posicionarse como un referente cultural y turístico, contribuyendo no solo a la dinamización de la vida social, sino también a la promoción del municipio como destino cultural.
Con esta edición, Borja en Jazz reafirma su papel como un encuentro imprescindible para los amantes de la música.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”