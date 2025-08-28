‘Borja en Jazz’ vuelve renovado y con éxito

Borja volvió a convertirse en epicentro musical durante los días 18, 19 y 20 de julio con la celebración de una nueva edición del festival Borja en Jazz. El certamen, ya consolidado en el calendario cultural de la localidad, se cerró con un balance más que positivo y una notable afluencia de público, especialmente joven.

El jazz estuvo en la calle.

Este éxito se atribuye, en gran medida, al trabajo de la nueva dirección del festival, encabezada por Marta, Candela y José Luis Marín, quienes asumieron el reto de renovar la cita manteniendo su esencia. Su apuesta por acercar el jazz a nuevas generaciones y diversificar la oferta cultural impregnó las calles de Borja durante todo el fin de semana.

El festival vuelve a posicionarse como un referente cultural y turístico, contribuyendo no solo a la dinamización de la vida social, sino también a la promoción del municipio como destino cultural.

Con esta edición, Borja en Jazz reafirma su papel como un encuentro imprescindible para los amantes de la música.