Borja rinde homenaje a Lilliana Skorel

Borja volvió a rendir homenaje, el pasado 1 de agosto, a la memoria de Lilliana Skorel de Sánchez del Río, excombatiente polaca que formó parte de la resistencia contra la ocupación nazi durante el Levantamiento de Varsovia de 1944.

El recuerdo a Skorel se mantiene vivo año tras año. | SERVICIO ESPECIAL

La ceremonia, celebrada en el cementerio municipal de Borja, contó con la presencia de la cónsul general de la República de Polonia en Barcelona, Ilona Kałdońska, quien se desplazó hasta Borja para participar en el homenaje. También asistieron el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla, y el teniente de alcalde, Aitor Tabuenca.

Tras el acto en el cementerio, la representante diplomática fue recibida en el Ayuntamiento de Borja, donde tuvo lugar un encuentro institucional en el que se realizó un intercambio de obsequios como muestra de amistad y colaboración entre ambas comunidades.

El recuerdo a la figura de Lilliana Skorel se mantiene vivo año tras año, de hecho, ya se mira hacia el futuro: el 12 de septiembre de 2026 se celebrará un acto conmemorativo especial en honor a su legado, con el objetivo de reforzar la memoria histórica y estrechar aún más los lazos culturales e históricos entre Borja y el pueblo polaco.