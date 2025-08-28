La borjana Carla Lacaba, campeona de Aragón sub-23 en contrarreloj

El ciclismo aragonés vivió una cita de gran nivel el pasado mes de junio en la localidad de Mallén, donde se disputó el Campeonato de Aragón de Contrarreloj Individual (CRI) 2025. La prueba reunió a algunos de los mejores ciclistas de la comunidad y a sus respectivos equipos.

El borjano Marco Galindo volvió a subirse al podio en la Copa de Aragón XCM.

En este contexto, la joven deportista borjana Carla Lacaba Izquierdo brilló al proclamarse campeona de Aragón en la categoría sub-23. Integrante del equipo Huesca La Magia Femenina, Lacaba completó el recorrido en un tiempo de 34:07, con una media de 33,7 km/h, lo que le permitió imponerse a sus rivales y subir a lo más alto del podio.

Por su parte, Marco Galindo volvió a subirse al podio en la Copa de Aragón de la modalidad XCM, celebrada el pasado 10 de mayo en la localidad turolense de Cuencabuena (Calamocha). La competición, que constó de tres exigentes bucles en un circuito técnico y repleto de sendas, puso a prueba la resistencia y destreza de todos los participantes. Pese a la dureza del recorrido, Galindo supo mantener un gran ritmo y aseguró un puesto destacado.

Con estos resultados, Borja vuelve a situarse en el mapa del ciclismo aragonés, gracias al esfuerzo y la dedicación de sus jóvenes deportistas, que continúan cosechando éxitos y llevando el nombre de la ciudad a lo más alto.