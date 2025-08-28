CLUB DE LECTURA EL CAMPILLO
Bulbuente prepara nuevas obras y encuentros literarios
El Club de Lectura El Campillo organizó el 9 de agosto en la plaza del Ayuntamiento de Bulbuente una sesión bajo el título Versos para Poblar, una sesión de micro abierto con la participación de la Asociación Versos para Poblar y todos aquellos vecinos y visitantes que quisieron poner voz al evento. La lectura de poemas hizo enriqueció esta agradable velada.
Por otra parte, la biblioteca de Bulbuente acogió el 25 de julio un nuevo encuentro de la actividad Para seguir leyendo. Los miembros del club de lectura comentaron la obra Fin de temporada de Ignacio Martínez de Pisón. Las actividades regresarán en septiembre con la presencia del escritor Luis Zueco que presentará El mapa de un mundo nuevo. En octubre será protagonista la obra El penúltimo sueño, de Ángela Becerra; en noviembre, Miguel Mena hablará de su libro Moncayo estrés; y en diciembre se llevará a cabo una lectura dramatizada de La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca.
