Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CLUB DE LECTURA EL CAMPILLO

Bulbuente prepara nuevas obras y encuentros literarios

La biblioteca acogió una nueva cita ‘Para seguir leyendo’. | SERVICIO ESPECIAL

La biblioteca acogió una nueva cita ‘Para seguir leyendo’. | SERVICIO ESPECIAL

El Club de Lectura El Campillo organizó el 9 de agosto en la plaza del Ayuntamiento de Bulbuente una sesión bajo el título Versos para Poblar, una sesión de micro abierto con la participación de la Asociación Versos para Poblar y todos aquellos vecinos y visitantes que quisieron poner voz al evento. La lectura de poemas hizo enriqueció esta agradable velada.

La sesión de micro abierto de ‘Versos para poblar’ se realizó en la plaza del Ayuntamiento de Bulbuente.

La sesión de micro abierto de ‘Versos para poblar’ se realizó en la plaza del Ayuntamiento de Bulbuente.

Por otra parte, la biblioteca de Bulbuente acogió el 25 de julio un nuevo encuentro de la actividad Para seguir leyendo. Los miembros del club de lectura comentaron la obra Fin de temporada de Ignacio Martínez de Pisón. Las actividades regresarán en septiembre con la presencia del escritor Luis Zueco que presentará El mapa de un mundo nuevo. En octubre será protagonista la obra El penúltimo sueño, de Ángela Becerra; en noviembre, Miguel Mena hablará de su libro Moncayo estrés; y en diciembre se llevará a cabo una lectura dramatizada de La zapatera prodigiosa de Federico García Lorca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
  2. Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
  3. Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
  4. Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
  5. La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
  6. Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
  7. La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”
  8. Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Primera palabras de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Primera palabras de Irene Rosales tras su separación de Kiko Rivera: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios

Marlaska explica este jueves en el Senado su gestión en los incendios
Tracking Pixel Contents