FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ
Bulbuente se rinde a las tradiciones
LA CRÓNICA
Cinco jornadas y más de 40 actos festivos. Bulbuente celebró sus fiestas en honor a San Bartolomé con mucha participación y diversión. Del jueves 21 al lunes 25 de agosto, vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad de ser partícipes de las tradiciones y los actos populares organizados para todas las edades, como los concursos de carrozas y disfraces, sesiones de vacas y toros de fuego, conciertos y disco móviles, comidas y almuerzos populares o los torneos de guiñote, rabino y romicú. Entre las actividades infantiles destacaron la comida infantil, juegos para niños hinchables y los carretones.
Los recorridos de las peñas, la salida de borrachos y la traca final de fiestas con globos, que los vecinos pincharon para parecer que eran petardos, fueron las principales novedades de este año.
El domingo 24, día de San Bartolomé, Bulbuente vivió su día grande con los actos religiosos en honor al patrón, como las procesiones y misa cantada por el grupo de jota El Regañón, además de otras citas tradicionales como el paloteau y el dance, y la muestra de folclore aragonés. La peña Los que estamos fue este año la pregonera.
