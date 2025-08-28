Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ

Bulbuente se rinde a las tradiciones

LA CRÓNICA

BULBUENTE

Cinco jornadas y más de 40 actos festivos. Bulbuente celebró sus fiestas en honor a San Bartolomé con mucha participación y diversión. Del jueves 21 al lunes 25 de agosto, vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad de ser partícipes de las tradiciones y los actos populares organizados para todas las edades, como los concursos de carrozas y disfraces, sesiones de vacas y toros de fuego, conciertos y disco móviles, comidas y almuerzos populares o los torneos de guiñote, rabino y romicú. Entre las actividades infantiles destacaron la comida infantil, juegos para niños hinchables y los carretones.

Como novedad este año, la traca final con globos en lugar de petardos.

Los recorridos de las peñas, la salida de borrachos y la traca final de fiestas con globos, que los vecinos pincharon para parecer que eran petardos, fueron las principales novedades de este año.

Los festejos comenzaron con el pasacalles de carrozas y disfraces.

El domingo 24, día de San Bartolomé, Bulbuente vivió su día grande con los actos religiosos en honor al patrón, como las procesiones y misa cantada por el grupo de jota El Regañón, además de otras citas tradicionales como el paloteau y el dance, y la muestra de folclore aragonés. La peña Los que estamos fue este año la pregonera.

Comienzo de las fiestas en honor a San Bartolomé.

