Charla en Bureta sobre cómo lidiar con el calor
Bureta acogió una charla impartida Gabriela Domínguez (Cruz Roja) sobre la ola de calor. Los participantes supieron cómo hidratarse, protegerse y hacer frente a las elevadas temperaturas.
