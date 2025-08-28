Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Charla en Bureta sobre cómo lidiar con el calor

Bureta acogió una charla impartida Gabriela Domínguez (Cruz Roja) sobre la ola de calor. Los participantes supieron cómo hidratarse, protegerse y hacer frente a las elevadas temperaturas.

