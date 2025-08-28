El consistorio ejecuta en el colegio obras urgentes durante el verano

El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa impulsando mejoras en las instalaciones educativas, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado y moderno para los escolares del colegio público Virgen del Castillo.

Durante este verano se han llevado a cabo diversas actuaciones en el centro educativo. Entre ellas destaca la mejora de los colectores para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones; la renovación de los baños de Primaria, dotándolos de mejores condiciones de higiene y accesibilidad; y la rehabilitación de la pista deportiva de fútbol sala y baloncesto, que permitirá a los alumnos y alumnas disfrutar de unas instalaciones seguras y adaptadas a la práctica deportiva.

Además de las obras de mejora, el consistorio mantiene su compromiso con las familias en colaboración con la Asociación de Padres y Madres (AMPA). Así, un año más se procederá a la cofinanciación de la compra de libros de texto para el curso 2025-2026, contribuyendo a aliviar el esfuerzo económico de las familias en el inicio del ciclo escolar. También se mantiene la cofinanciación de la cuota de guardería del mes de septiembre, apoyando a los padres y madres del ciclo de educación infantil y facilitando la conciliación familiar y laboral.

Desde las concejalías de Cultura y Educación apuntan que estas actuaciones y ayudas «refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Fuendejalón con el sistema educativo y con las familias de la localidad, garantizando tanto la mejora de los espacios como el apoyo directo a la comunidad escolar».