CEIP VIRGEN DEL CASTILLO
El consistorio ejecuta en el colegio obras urgentes durante el verano
La Crónica
El Ayuntamiento de Fuendejalón continúa impulsando mejoras en las instalaciones educativas, con el objetivo de garantizar un entorno adecuado y moderno para los escolares del colegio público Virgen del Castillo.
Durante este verano se han llevado a cabo diversas actuaciones en el centro educativo. Entre ellas destaca la mejora de los colectores para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones; la renovación de los baños de Primaria, dotándolos de mejores condiciones de higiene y accesibilidad; y la rehabilitación de la pista deportiva de fútbol sala y baloncesto, que permitirá a los alumnos y alumnas disfrutar de unas instalaciones seguras y adaptadas a la práctica deportiva.
Además de las obras de mejora, el consistorio mantiene su compromiso con las familias en colaboración con la Asociación de Padres y Madres (AMPA). Así, un año más se procederá a la cofinanciación de la compra de libros de texto para el curso 2025-2026, contribuyendo a aliviar el esfuerzo económico de las familias en el inicio del ciclo escolar. También se mantiene la cofinanciación de la cuota de guardería del mes de septiembre, apoyando a los padres y madres del ciclo de educación infantil y facilitando la conciliación familiar y laboral.
Desde las concejalías de Cultura y Educación apuntan que estas actuaciones y ayudas «refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Fuendejalón con el sistema educativo y con las familias de la localidad, garantizando tanto la mejora de los espacios como el apoyo directo a la comunidad escolar».
