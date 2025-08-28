IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA
La cubierta central de la iglesia de Fuendejalón se renovará por completo
La Crónica
El Ayuntamiento de Fuendejalón, junto con la Diputación de Zaragoza (DPZ) y el Obispado de Tarazona, impulsan la renovación integral de la cubierta de la nave central de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, templo datado en 1567 y considerado uno de los bienes patrimoniales más emblemáticos de la localidad.
Las obras, que comenzaron este verano, consisten en la sustitución integral de un tercio de la cubierta superior, tras detectarse un grave deterioro de su estructura, con riesgo de filtraciones, deformaciones y colapso parcial. Se trata de la primera vez que se aborda una intervención tan profunda en la cubierta principal del templo.
Inversión y plazos
El presupuesto total de la intervención asciende a 89.992 euros. La financiación se articula de manera conjunta entre el Ayuntamiento de Fuendejalón, la DPZ y el Obispado de Tarazona, continuando la línea de colaboración que en los últimos años ha permitido importantes restauraciones en la torre mudéjar y en otras zonas del edificio.
La obra tiene un plazo de ejecución previsto de dos meses y medio, prolongándose hasta finales del próximo mes de octubre, condicionado por la complejidad de los andamiajes y la delicadeza de los trabajos en un edificio histórico.
El proyecto, dirigido por el arquitecto Francisco Sánchez Becerril, contempla entre otras actuaciones la sustitución de dos cerchas y varios elementos de madera fracturados por nuevas cerchas metálicas reforzadas, la instalación de un nuevo forjado de cubierta con chapa de nervometal y capa de compresión de hormigón, la colocación de placas impermeabilizantes y retejado completo de teja árabe nueva y recuperada, actuaciones puntuales de impermeabilización en zonas sensibles especialmente junto a la torre, y reposición de cerramientos auxiliares y reparaciones en cubiertas adyacentes afectadas por el andamiaje, así como el desmontado de tejas y del tablero de cañizo, recuperando las piezas en buen estado.
