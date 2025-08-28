El deporte vuelve a ser protagonista en el verano de Mallén

La Asociación Deportiva Mallén ha cerrado un verano lleno de energía y diversión, con un amplio programa de actividades deportivas que han sido todo un éxito. Este año, la oferta incluyó natación, aquagym y zumba para adultos que quieren algo diferente a la sala de musculación, así como natación, funcional adolescente y el esperado campus deportivo para los más jóvenes.

Con más de 80 niños en el Campus Deportivo, la actividad estrella de la temporada, la asociación ha logrado fomentar el deporte y la convivencia entre los más pequeños. El funcional adolescente, diseñado específicamente para aquellos jóvenes que se quedaban fuera del campus y que aún no podían acceder al uso del gimnasio, ha vuelto a tener una gran acogida, con 20 chavales disfrutando de sesiones dinámicas y adaptadas a sus necesidades.

Por su parte, el cursillo de natación volvió a contar este año, después de mucho tiempo, con dos grupos de adultos, uno de perfeccionamiento y otro de iniciación, además de la participaron de 40 niños donde aprendieron y perfeccionaron sus habilidades en natación. Cada niño recibió un diploma que certifica su participación y progreso. Además, para hacer la despedida más dulce, se entregaron bolsas de chuches a todos los participantes.

Las actividades de aquagym y zumba también han sido bien recibidas por los adultos, quienes han encontrado en ellas una excelente manera de mantenerse activos y socializar durante los meses de verano.

La Asociación Deportiva Mallén sigue trabajando para ofrecer, durante la temporada 2025-2026, un programa deportivo que permita a niños y adultos disfrutar del deporte en un ambiente divertido y saludable. Para información sobre las actividades y eventos futuros, no duden en seguirles en sus redes sociales.