Devoción y fiesta en honor a la Virgen del Carmen

Del 16 al 20 de julio se celebraron en Mallén las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Fueron unos festejos muy esperados , tal y como pudo apreciarse por la gran participación en todas las actividades programadas. Hubo eventos taurinos, deportivos, gastronómicos, musicales, culturales e infantiles.

Las fiestas comenzaron el día del Carmen con un pasacalles a cargo de la Banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia, a la que siguió algo más tarde la procesión y misa en honor a la patrona. El jueves tuvo lugar una fiesta acuática en la piscina; y el viernes se celebraron vaquillas, tardeo de vinos y pinchos, y toro embolado.

Los malleneros disfrutaron el sábado con una animada popular en el centro de ocio y, por la tarde, de las vaquillas en la calle Pilar. Volvió a celebrarse tarde en el bar Trapezio y tuvo lugar una actuación de homenaje a la rumba en el bar Pinocho.

Finalizadas las vaquillas se desarrolló uno de los actos centrales de las fiestas: la presentación de las Reinas y Reyes de Fiestas. Un emotivo acto, animado por la orquesta Alaska on tour, en el que los jóvenes de 2024 pasaron el testigo a dos reinas mayores (Adriana Irún Baurre e Iria Morillo Ibáñez) y cuatro infantiles (Candela Hernández Curto, Carla Hernández Ibáñez, Gabriela Lapuerta Tramullas y Karina Patrisia Nerghes), que representarán al municipio este año. La fiesta se prolongó por la noche con baile y on tour y disco móvil.

Ya el domingo, los vecinos tuvieron la oportunidad de asistir al mercado en el Paseo del Puy y a la actuación de los artistas Garabato y Cuchufleta con la obra 1+1=1. Por la tarde volvió a celebrarse la suelta de vaquillas en la calle Pilar y se celebró la actuación del grupo Muro Kavarter para poner el punto final a las fiestas de este año en honor a la Virgen del Carmen.