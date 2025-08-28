Diego Melguizo y David Vinuesa consiguen el triunfo

Ambel acogió el 2 de agosto el VIII Torneo Nacional de Frontenis organizado por el ayuntamiento y el club de frontenis de la localidad. La cita, que se encuentra entre las más destacadas del calendario nacional por el nivel de sus participantes y premios, contó con 48 jugadores procedetntes de siete provincias españolas: Zaragoza, Huesca, Soria, Navarra, Barcelona, Lérida y Sevilla.

Como es costumbre en este torneo se obsequió a todos los participantes con un kit de bienvenida, que contenía una camiseta, productos locales (pastas, miel y crema de aceitunas) y vino del Campo de Borja.

En el ámbito deportivo eal campeonato se desarrolló en una primera fase de seis grupos de cuatro parejas cada grupo de las que las 16 mejor clasificadas accedían a octavos de final. Destacó en esta eliminatoria las eliminaciones de Marcos Dutor y Álvaro Pérez, y de Adriá Solano y Víctor González.

A partir de los cuartos de final se utilizó como el año pasado un sistema de puntuación implementado por la organización llamado ‘Ataca y defiende’, cuyo objetivo es potenciar el juego de ataque en aras de un mayor espectáculo. Tanto para jugadores como para la afición que poblaba las gradas, las sensaciones de espectáculo fueron mucho mayores que con el sistema tradicional.

La clasificación final dejó a la pareja formada por Jesús Domínguez y Asier Galarza (Pamplona) en cuarta posición, el barcelonés Quim Mendiola junto con el navarro Javi Jiménez de San Adrián, terceros. La gran final enfrentó a los sorianos Diego Melguizo y David Vinuesa frente a la pareja zaragozana formada por un habitual de las finales, Iván Coro (Zaragoza), tercera consecutiva, y el joven y talentoso Saúl García.

La final estuvo tremendamente disputada con alternancia en el marcador hasta su ecuador. En ese momento, la superioridad física del zaguero soriano empezó a marcar la diferencia para decantar el partido hacia su lado. Desde la organización agradecen a jugadores y aficionados por el ambiente que se vivió en Ambel un año más y a los colaboradores que hacen posible que este evento pueda seguir celebrándose año tras año. La novena edición ya está en marcha.