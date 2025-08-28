Diez años de semana cultural en Ambel

Del 4 al 9 de agosto, la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ambel celebró su semana cultural, una edición muy especial por tratarse de la décima, y por este motivo se programaron una gran variedad de actividades. Durante su inauguración, se proyectó un vídeo conmemorativo realizado por Luis Ramos, que repasaba, con algunos de sus protagonistas lo que han supuesto esta década de semanas culturales. También se preparó una exposición en el Salón del Baile, que hacía repaso de las temáticas y actos de las ediciones anteriores.

Los mayores, protagonistas en ‘Surcos’. | S.E.

Durante esos días hubo diferentes charlas, como la realizada por Manuel Gracia y titulada La importancia del patrimonio de Ambel y su recuperación, en la que habló de lo relevante del patrimonio inmaterial en general, y del de Ambel en particular.

La música estuvo muy presente. | S.E.

Por su parte, la educadora ambiental María Berna impartió otra didáctica y entretenida charla titulada Debajo del árbol en la que enseñó el valor del entorno que nos rodea y de los seres vivos que nos acompañan.

La semana cultural volvió a contar con una gran asistencia de los vecinos. | S.E.

Tampoco faltaron los talleres. En esta ocasión se realizaron dos, el primero fue de origami y lo llevaron a cabo María Pérez y Natalia Ramos, dos jóvenes que contaron la Leyenda japonesa de las mil grullas y enseñaron a todo el que participó a hacer grullas de papel para regalar y reivindicar la paz. El segundo fue un magistral taller de pintura a cargo del profesor Casper Johnson, que enseñó a hacer bocetos rápidos de modelos, y para ello contó con la colaboración de Álvaro y Pilar, que posaron ataviados de danzantes.

Los más jóvenes disfrutaron de numerosas actividades lúdicas y educativas durante la semana cultural organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Villa de Ambel. | S.E.

Un acto que llenó las calles fue el pasacalles que realizaron los Paloteadores de Ambel, dirigidos por Chon Sanjuan, y acompañados por Los Gaiteros del Ebro. Durante la cita, paloteadores de ayer y de hoy danzaron juntos, lo que resultó muy emotivo para todos. Al finalizar, se leyeron algunos dichos populares escritos por Antonio Aragón.

El acto más novedoso de este año fue La Noche de Star mirando, por Oswaldo Felipe Royo de la PAI. Fue una noche dedicada a la observación e interpretación del cielo nocturno en la que el numeroso público asistente disfrutó de una noche juntos y mirando al cielo, escuchando interesantes historias, aunque la meteorología no acompañó.

Dentro de los actos más tradicionales se realizó una visita guiada al Monasterio de Veruela, una estupenda yincana creada por Abel del Rey y dedicada a La leyenda del dragón de Ambel, se proyectó la película Uno para todos en el cine de verano y se organizó la Noche de los Pinchos, actividad que siempre pone fin a la semana cultural, en la que se comparte comida, charla y baile en un ambiente de armonía. En esta ocasión, los encargados de cerrar con música fue el grupo Baffin.

Además, vecinos y visitantes pudieron disfrutar durante la Semana Cultural de Ambel de la exposición Surcos, que contó con retratos realizados por la genial fotógrafa Asun Flores y dedicada a todas las personas mayores de 80 años del pueblo, que siempre colaboran, participan y son fuente de inspiración.