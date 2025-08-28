Diversión y tradición conviven en Ainzón

Las fiestas patronales de Ainzón se celebraron con gran éxito y eso a pesar del intenso calor que se dejó sentir en la localidad zaragozana. Del 13 al 17 de agosto, los vecinos y visitantes disfrutaron de una amplia variedad de actos que contaron una participación masiva.

Las Reinas de Fiestas de Ainzón fueron las grandes protagonistas. | SERVICIO ESPECIAL

La presentación de las reinas fue el punto de partida para unas jornadas festivas que estuvieron repletas de diversión y tradición. Los tardeos, vermús, conciertos, vacas, actividades infantiles y disco móviles fueron algunos de los actos que congregaron a más personas en las calles de Ainzón.

Las actuaciones musicales concitaron gran interés durante las fiestas. | SERVICIO ESPECIAL

El día de San Roque se celebró con una comida popular que reunió a numerosos vecinos y visitantes. El concurso de ranchos fue uno de los platos fuertes de la jornada, mientras los asistentes pudieron degustar la deliciosa gastronomía local. María Carmen Chueca fue la ganadora del rancho.

Además, el concurso de guiñote fue otro de los actos que despertó gran interés entre los participantes que se enfrentaron en emocionantes partidas. Las ganadoras de este año fueron dos jovencísimas chicas de la localidad, Carmen y Nuria.

Como novedad este año, El juego del huevo tuvo gran aceptación. Se repartió un huevo a cada peña que quiso participar, que tuvieron que llevarlo todas las fiestas como si fuera un miembro más a todos los actos. Cada cita puntuaba de manera diferente y se iban sumando puntos. En las fiestas de septiembre se sabrá qué peña ha sido la ganadora de este original concurso.

Con todo ello, las fiestas de Ainzón fueron un éxito, gracias a la masiva presencia de vecinos y visitantes y a la organización de los actos por parte del Ayuntamiento de Ainzón. Todos ellos consiguieron mantener viva la tradición y la esencia de estas fiestas patronales que cada año se viven con gran ambiente y participación en honor a la Virgen y San Roque.