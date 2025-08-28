FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN Y SAN ROQUE
Diversión y tradición conviven en Ainzón
La Crónica
Las fiestas patronales de Ainzón se celebraron con gran éxito y eso a pesar del intenso calor que se dejó sentir en la localidad zaragozana. Del 13 al 17 de agosto, los vecinos y visitantes disfrutaron de una amplia variedad de actos que contaron una participación masiva.
La presentación de las reinas fue el punto de partida para unas jornadas festivas que estuvieron repletas de diversión y tradición. Los tardeos, vermús, conciertos, vacas, actividades infantiles y disco móviles fueron algunos de los actos que congregaron a más personas en las calles de Ainzón.
El día de San Roque se celebró con una comida popular que reunió a numerosos vecinos y visitantes. El concurso de ranchos fue uno de los platos fuertes de la jornada, mientras los asistentes pudieron degustar la deliciosa gastronomía local. María Carmen Chueca fue la ganadora del rancho.
Además, el concurso de guiñote fue otro de los actos que despertó gran interés entre los participantes que se enfrentaron en emocionantes partidas. Las ganadoras de este año fueron dos jovencísimas chicas de la localidad, Carmen y Nuria.
Como novedad este año, El juego del huevo tuvo gran aceptación. Se repartió un huevo a cada peña que quiso participar, que tuvieron que llevarlo todas las fiestas como si fuera un miembro más a todos los actos. Cada cita puntuaba de manera diferente y se iban sumando puntos. En las fiestas de septiembre se sabrá qué peña ha sido la ganadora de este original concurso.
Con todo ello, las fiestas de Ainzón fueron un éxito, gracias a la masiva presencia de vecinos y visitantes y a la organización de los actos por parte del Ayuntamiento de Ainzón. Todos ellos consiguieron mantener viva la tradición y la esencia de estas fiestas patronales que cada año se viven con gran ambiente y participación en honor a la Virgen y San Roque.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”