La DPZ destina 1,2 millones del Plan +Provincia a Borja

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha puesto en marcha el mayor plan de ayudas de su historia, el denominado Plan + Provincia, con el que se financiarán obras de mejora en infraestructuras y servicios básicos en distintos municipios. En el caso de Borja, la subvención asciende a 1,2 millones de euros, una inversión que permitirá acometer un ambicioso programa de renovación de calles, pavimentos y redes urbanas.

El Ayuntamiento de Borja acometerá la renovación de la calle Pruno.

Según ha confirmado el ayuntamiento, las actuaciones alcanzan a numerosas vías y espacios del casco urbano. Entre ellas figuran la calle Pruno, que incluirá la renovación de los pontetes de la calle Mezquita y la calle Calvo; la calle del Santuario; la zona peatonal de Joaquín Costa, donde se repondrá el pavimento; la calle Coloma, incluyendo parte de la plaza del Mercado; y la tercera fase de la calle Portaza.

Los trabajos se extenderán también a otras vías como la calle Rueda, la calle Bona, la calle Tenerías, la calle Pelinas, la calle Alfaro Malumbres y la plaza del Olmo. Además, si las memorias técnicas lo permiten, se incorporarán dos actuaciones adicionales en el casco histórico, entre ellas la primera fase de la calle San Juan Alta.

El presupuesto asignado a estas intervenciones asciende a 1,1 millones de euros, mientras que los 100.000 euros restantes de la ayuda se reservarán para otras actuaciones urbanísticas. Con este plan, Borja da un paso decisivo en la modernización de su trama urbana, mejorando tanto la accesibilidad y la seguridad vial como la calidad y eficiencia de los servicios básicos.