TORNEO DE JÓVENES PROMESAS
Eduardo López y Diego Ciudad logran la victoria en el torneo de frontenis de Ainzón
La Crónica
AINZÓN
El frontón de Ainzón acogió el 10 de agosto el III Torneo de Jóvenes Promesas de Frontenis con la presencia de 25 jugadores. Esta cita estival crece y se consolida cada año, lo que demuestra el interés que suscita este deporte en la localidad. El torneo ofreció partidos emocionantes, mucho ambiente y gran deportividad entre los participantes.
Eduardo López y Diego Ciudad vencieron en la final a Miguel Pardo y Marco Royo. Por su parte, Víctor Carranza y Pedro Rico lograron el tercer puesto y Martín y Tomás del Rey finalizaron cuartos. Desde la Asociación Frontenis de Ainzón agradece a las familias «por acercar a vuestros hijos e hijas» al torneo y al ayuntamiento su colaboración.
