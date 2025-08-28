Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORNEO DE JÓVENES PROMESAS

Eduardo López y Diego Ciudad logran la victoria en el torneo de frontenis de Ainzón

Eduardo López y Diego Ciudad consiguieron el triunfo. | SERVICIO ESPECIAL

Eduardo López y Diego Ciudad consiguieron el triunfo. | SERVICIO ESPECIAL

La Crónica

AINZÓN

El frontón de Ainzón acogió el 10 de agosto el III Torneo de Jóvenes Promesas de Frontenis con la presencia de 25 jugadores. Esta cita estival crece y se consolida cada año, lo que demuestra el interés que suscita este deporte en la localidad. El torneo ofreció partidos emocionantes, mucho ambiente y gran deportividad entre los participantes.

Víctor Carranza y Pedro Rico, terceros. | .

Víctor Carranza y Pedro Rico, terceros. | .

Eduardo López y Diego Ciudad vencieron en la final a Miguel Pardo y Marco Royo. Por su parte, Víctor Carranza y Pedro Rico lograron el tercer puesto y Martín y Tomás del Rey finalizaron cuartos. Desde la Asociación Frontenis de Ainzón agradece a las familias «por acercar a vuestros hijos e hijas» al torneo y al ayuntamiento su colaboración.

El Torneo de Jóvenes Promesas congregó a casi una treintena de deportistas. |

El Torneo de Jóvenes Promesas congregó a casi una treintena de deportistas. |

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents