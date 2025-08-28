Las familias elevan la participación del torneo de pádel de Mallén
La Crónica
Mallén volvió a vivir el fin de semana del 23 y 24 de agosto la emoción del pádel con una nueva edición de su torneo, que contó con un total de 38 parejas inscritas. Durante los días de competición se disputaron diferentes encuentros y el domingo tuvieron lugar las finales de varias categorías, en un ambiente deportivo y festivo.
Como novedad este año, se incorporó la categoría familiar, que reunió a padres, madres, hijos e hijas en la pista, aportando un carácter entrañable y participativo a la cita. La organización quiere agradecer la implicación de jóvenes y no tan jóvenes, que con su presencia y apoyo contribuyeron a que el torneo fuera un éxito. Asi mismo, se hace especial mención al Ayuntamiento de Mallén, por su colaboración y apoyo para que esta actividad deportiva siga creciendo edición tras edición.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”