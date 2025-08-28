Las familias elevan la participación del torneo de pádel de Mallén

Mallén volvió a vivir el fin de semana del 23 y 24 de agosto la emoción del pádel con una nueva edición de su torneo, que contó con un total de 38 parejas inscritas. Durante los días de competición se disputaron diferentes encuentros y el domingo tuvieron lugar las finales de varias categorías, en un ambiente deportivo y festivo.

Como novedad este año, se incorporó la categoría familiar, que reunió a padres, madres, hijos e hijas en la pista, aportando un carácter entrañable y participativo a la cita. La organización quiere agradecer la implicación de jóvenes y no tan jóvenes, que con su presencia y apoyo contribuyeron a que el torneo fuera un éxito. Asi mismo, se hace especial mención al Ayuntamiento de Mallén, por su colaboración y apoyo para que esta actividad deportiva siga creciendo edición tras edición.