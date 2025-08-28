El Festival Amante se consolida como centro de la música indie

Borja volvió a convertirse el pasado fin de semana, 1, 2 y 3 de agosto, en epicentro de la música indie con la celebración del Festival Amante 2025, una cita que ya se ha consolidado como sello de identidad cultural y turístico de la ciudad.

El certamen reunió a miles de asistentes, que disfrutaron de un cartel de primer nivel, con conciertos en directo que atrajeron tanto a público local como a visitantes llegados de distintos puntos del país. La variada programación reafirmó el espíritu del festival como un encuentro musical abierto y diverso.

El impacto del Festival Amante no se limita únicamente al ámbito cultural, ya que supone también un revulsivo económico y social para la ciudad, dinamizando la hostelería, el comercio y la oferta turística local. Desde el Ayuntamiento y la organización se ha agradecido públicamente la implicación de patrocinadores, voluntarios y entidades colaboradoras, cuya participación resulta fundamental para el éxito del evento.

Con esta edición, el Festival Amante refuerza su posición como uno de los grandes referentes musicales de Aragón, al tiempo que consolida a Borja como una ciudad dinámica, comprometida con la cultura y abierta al público joven y familiar que cada verano acude a disfrutar de esta experiencia.