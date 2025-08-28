DEL CARMEN, SANTUARIO Y SAN BARTOLOMÉ
Fiestas y tradiciones se únen durante el verano en Borja
La Crónica
Borja ha vivido un verano festivo durante los meses de julio y agosto, en los que vecinos y visitantes participaron en las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, en el Santuario de la Misericordia y San Bartolomé.
Las fiestas del Carmen, celebradas los días 11, 12, 13 y 16 de julio, estuvieron este año marcadas por unas peculiares condiciones meteorológicas que obligaron a modificar y adaptar parte de la programación. Pese a ello, la ilusión de los borjanos se mantuvo intacta.
Ya en agosto, la localidad acogió las tradicionales fiestas del Santuario, que se desarrollaron del 14 al 17. El programa fue variado y dirigido a todos los públicos, logrando una gran participación. La afluencia de público fue especialmente destacada, reforzando el carácter popular y comunitario de esta celebración.
El ciclo festivo se cerró con las fiestas en honor a San Bartolomé, que tuvieron lugar entre los días 22 y 25 de agosto. La devoción religiosa, unida a la puesta en escena del tradicional palotiau, volvió a ser protagonista de una festividad que simboliza la identidad cultural de Borja y que cada año atrae tanto a vecinos como a visitantes.
Con estas celebraciones, Borja ha despedido un verano marcado por la tradición y la participación ciudadana.
