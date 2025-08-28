Fiestas y tradiciones se únen durante el verano en Borja

Borja ha vivido un verano festivo durante los meses de julio y agosto, en los que vecinos y visitantes participaron en las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen, en el Santuario de la Misericordia y San Bartolomé.

El palotiau de Borja en las fiestas del Santuario.

Las fiestas del Carmen, celebradas los días 11, 12, 13 y 16 de julio, estuvieron este año marcadas por unas peculiares condiciones meteorológicas que obligaron a modificar y adaptar parte de la programación. Pese a ello, la ilusión de los borjanos se mantuvo intacta.

La música estuvo muy presente.

Ya en agosto, la localidad acogió las tradicionales fiestas del Santuario, que se desarrollaron del 14 al 17. El programa fue variado y dirigido a todos los públicos, logrando una gran participación. La afluencia de público fue especialmente destacada, reforzando el carácter popular y comunitario de esta celebración.

Procesión de San Bartolomé.

El ciclo festivo se cerró con las fiestas en honor a San Bartolomé, que tuvieron lugar entre los días 22 y 25 de agosto. La devoción religiosa, unida a la puesta en escena del tradicional palotiau, volvió a ser protagonista de una festividad que simboliza la identidad cultural de Borja y que cada año atrae tanto a vecinos como a visitantes.

Con estas celebraciones, Borja ha despedido un verano marcado por la tradición y la participación ciudadana.