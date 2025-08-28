Fréscano celebra con gran participación sus fiestas de verano

Fréscano estrenó el periodo estival con sus fiestas de verano del 4 al 6 de julio. Los festejos taurinos, comidas populares y conciertos coparon los actos organizados por la Comisión de fiestas. El alcalde de Fréscano, Jorge Cuartero de los Ríos, destacó la llegada en verano de las familias que cuentan con segunda residencia en la localidad frescanera, así como la visita de vecinos de municipios cercanos.

Los festejos taurinos volvieron a suscitar gran interés. | SERVICIO ESPECIAL

Las propuestas arrancaron el viernes con la fiesta de la espuma en la plaza del Ayuntamiento para los más jóvenes. Una hora más tarde, inicio oficial con lanzamiento del cohete anunciador con picoteo para todos los vecinos de la mano de V Eventos. Fue el anticipo de la cena popular a la que asistieron más de 200 personas.

«Es el día que los vecinos celebramos la llegada del verano que lo esperamos con ganas y que se nos suman todos aquellos que cuentan con segunda residencia en Fréscano y que vienen ese fin de semana para quedarse los meses estivales», apuntó el concejal de Festejos, Jorge Callizo. La noche se completó con un espectacular concierto de The Hottubes que brindó una gran actuación con sus mejores versiones desde el 90 hasta a la actualidad, y la disco móvil con Dj José.

Sábado taurino

El segundo día de fiestas empezó nuevamente con un almuerzo popular en la plaza de la iglesia y entretenimiento para los más jóvenes. Juegos y actividades en el centro social de la mano de Irene. Descanso para todos hasta la tarde con vacas en el recorrido habitual de la mano de la ganadería El Ruiseñor. A esta cita, se acercaron recortadores de la comarca y Ribera Alta así como de pueblos navarros. El broche de oro a los festejos taurinos los puso el toro embolado de la ganadería Virgen del Pilar a cargo de los emboladores de Borja.

«Quiero destacar por todo lo alto estos festejos y a las dos ganaderías locales que tenemos en Fréscano ya que llevan el nombre del pueblo por todos los rincones de Aragón y comunidades limítrofes: El Ruiseñor y Virgen del Pilar», indicó Callizo. Terminó el sábado con sesión de música en el pabellón hasta bien entrada la madrugada de la mano de Dj Lagarto, Dj Óscar Chaparro y Dj David Urchaga.

Domingo: fin de fiestas

Tras una larga noche, la mañana del domingo fue de descanso. Vermú para muchos en el bar del pueblo, comida con la familia para refrescarse por la tarde en la piscina con hinchables para los jóvenes. A algunos se les alargó la siesta hasta que bajó el calor para la última sesión de vaquillas que atrajo nuevamente a aficionados taurinos de la zona. Tras el cohete final, los vecinos ya se emplazaban para las fiestas mayores de este año, las fiestas del Pilar de Fréscano.