OFERTA CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA
Fuendejalón disfruta de un intenso verano de actividades
La Crónica
Fuendejalón finalizó la programación de actividades que se desarrollaron durante el verano y que llenaron de vida las calles, plazas e instalaciones municipales. Ha habido propuestas para todas las edades, que han tenido una gran participación.
Así, la agenda contó con teatros infantiles y actividades culturales para los más pequeños; cenas populares que han reunido a los vecinos del municipio; disco móviles al aire libre, que animaron las noches de verano con un ambiente festivo; campeonatos de pádel, con notable asistencia y gran nivel deportivo; y juegos interactivos y ludotecas dirigidos para el disfrute y la concilliación familiar.
El Ayuntamiento de Fuendejalón agradece la implicación y participación de todos los vecinos y vecinas, que han hecho posible el éxito de esta intensa programación. La agenda estival culminará con la celebración de la quinta edición de Fuendejalón d’Vinos, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en Bodegas Aragonesas. Una cita ya consolidada que reunirá vino, gastronomía, música y actividades enoturísticas, poniendo el broche final a un verano inolvidable en nuestra localidad.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”