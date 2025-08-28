Fuendejalón disfruta de un intenso verano de actividades

Fuendejalón finalizó la programación de actividades que se desarrollaron durante el verano y que llenaron de vida las calles, plazas e instalaciones municipales. Ha habido propuestas para todas las edades, que han tenido una gran participación.

Los vecinos compartieron mesa en las cenas populares. | SERVICIO ESPECIAL

Así, la agenda contó con teatros infantiles y actividades culturales para los más pequeños; cenas populares que han reunido a los vecinos del municipio; disco móviles al aire libre, que animaron las noches de verano con un ambiente festivo; campeonatos de pádel, con notable asistencia y gran nivel deportivo; y juegos interactivos y ludotecas dirigidos para el disfrute y la concilliación familiar.

El Ayuntamiento de Fuendejalón agradece la implicación y participación de todos los vecinos y vecinas, que han hecho posible el éxito de esta intensa programación. La agenda estival culminará con la celebración de la quinta edición de Fuendejalón d’Vinos, que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en Bodegas Aragonesas. Una cita ya consolidada que reunirá vino, gastronomía, música y actividades enoturísticas, poniendo el broche final a un verano inolvidable en nuestra localidad.