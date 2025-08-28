CASA DE LAS CONCHAS
Gabriel Sopeña impartirá en Borja la charla ‘La religión de los celtíberos’
La Crónica
La Casa de las Conchas de Borja acogerá el jueves 11 de septiembre la conferencia La religión de los celtíberos, a cargo del historiador Gabriel Sopeña. Esta charla forma parte del ciclo de conferencias sobre difusión del Patrimonio Cultural de la Celtiberia, organizada por la Asociación de Amigos de la Celtiberia en distintos municipios de la provincia de Zaragoza, con la colaboración de la Comarca de Campo de Borja entre otras instituciones.
Gabriel Sopeña es profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, con cinco quinquenios de docencia, ha ejercido como docente en las licenciaturas de Geografía e Historia, de Magisterio, de Historia del Arte y en los Grados de Historia, Historia del Arte y de Educación.
De su extensa trayectoria como investigador, cabe destacar su dominio de los aspectos religiosos e ideológicos del mundo antiguo, particularmente en la Céltica y la periferia de la ecúmene greco-latina; los rituales de la muerte, la alteridad y sus repercusiones éticas y sociales en la Antigüedad, desde el punto de vista histórico y antropológico.
Además de su labor docente, Gabriel Sopeña es reconocido por su destacada y polifacética trayectoria como poeta, compositor y músico, entre otras facetas. La conferencia La religión de los celtíberos dará comienzo a las 19.00 horas en la Casa de las Conchas de Borja.
