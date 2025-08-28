Reconocimiento
Griselda Fraga, Premio Nacional de FP
La Crónica
MALLÉN
Griselda Fraca Urzay, vecina de Pedrola pero de origen mallenero, consiguió el Premio Nacional de Formación Profesional en la familia de Grado Superior de Administración y Finanzas. Para su concesión, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tuvo en cuenta la calificación final de su excelente expediente académico.
«Desde Mallén queremos felicitarle por su constancia, esfuezo y buen hacer y transmitirle todo nuestro cariño y orgullo», destacan desde el ayuntamiento. Griselda Fraca ya obtuvo en 2024 la mejor nota en Aragón en Grado Superior de Administración y Finanzas, por lo que fue galardonada con el Premio Extraordinario de Formación Profesional de Aragón.
