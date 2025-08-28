Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Griselda Fraga, Premio Nacional de FP

MALLÉN

Griselda Fraca Urzay, vecina de Pedrola pero de origen mallenero, consiguió el Premio Nacional de Formación Profesional en la familia de Grado Superior de Administración y Finanzas. Para su concesión, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes tuvo en cuenta la calificación final de su excelente expediente académico.

«Desde Mallén queremos felicitarle por su constancia, esfuezo y buen hacer y transmitirle todo nuestro cariño y orgullo», destacan desde el ayuntamiento. Griselda Fraca ya obtuvo en 2024 la mejor nota en Aragón en Grado Superior de Administración y Finanzas, por lo que fue galardonada con el Premio Extraordinario de Formación Profesional de Aragón.

