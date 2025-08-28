CARRERA DE OBSTÁCULOS
La Horca Race reúne en Mallén a 148 corredores
La Crónica
El 23 de agosto se celebró en Mallén la IV Horca Race, una carrera de obstáculos en formato nocturno que volvió a reunir a decenas de deportistas y aficionados en una jornada marcada por el esfuerzo y la convivencia. En esta edición participaron 148 corredores en la categoría principal y 19 niños en la categoría Kids, que demostraron ilusión y valentía en cada prueba.
La organización de la Horca Rarce querido destacar que este evento no sería posible sin la colaboración de los voluntarios, la implicación de los más pequeños y el apoyo del Ayuntamiento de Mallén, que respalda año tras año esta cita deportiva. La Horca Race se consolida así como un referente en el calendario deportivo local, uniendo deporte, diversión y espíritu de superación en un entorno único.
