El Ayuntamiento de Mallén ha realizado diferentes mejoras durante el verano con cargo al presupuesto municipal. Por un lado ha renovado las ventanas de la casa de cultura, mejorando el aislamiento del edificio, por importe de 17.000 euros. En las piscinas municipales ha renovado maquinaria de clorado y filtración (21.600 euros). Se ha instalado un nuevo toldo en el patio de la escuela infantil (5.000 euros) y aire acondicionado en ludoteca y comedor del colegio (15.000 euros).

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Durante el mes de septiembre finalizará la tercera fase de la instalación de cámaras de vigilancia en los accesos al municipio por carretera y caminos para lo que se ha previsto una inversión de 18.000 euros. Además, está prevista la finalización de nuevos nichos en el cementerio municipal, cuya inversión será de unos 50.000 euros de fondos propios.

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Obras del PLUS

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Las obras correspondientes al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) de la Diputación de Zaragoza para este año ya han sido autorizadas por la institución provincial, iniciándose la ejecución de la renovación de las puertas del polideportivo, cuyo importe asciende a 44.929 euros.

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Mallén invierte 468.000 € en la renovación de equipamientos

Además, el Ayuntamiento de Mallén iniciará durante el mes de octubre la reforma de la planta primera del Ayuntamiento, para lo que se invertirán 25.095 euros de subvención y 18.000 euros de fondos propios. La finalización de renovación a alumbrado led en el Paseo del Puy y la avenida Libertad tendrá un coste 22.000 euros de los que 16.000 irán subvencionados.

Durante el ultimo trimestre del año se iniciarán los procedimientos de licitación de la renovación de las calles Rosario (87.945 euros) y el tramo de calle Pilar (116.735 euros), además de la compra de una nueva furgoneta para la brigada de servicios múltiples (26.636 euros).