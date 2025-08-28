Mallén repite como laboratorio arqueológico

Mallén volvió a convertirse durante el mes de julio en un laboratorio de formación universitaria en arqueología y restauración. El proyecto comenzó en el año 2021 como iniciativa del Ayuntamiento de Mallén en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Centro Asociado de Uned Tudela.

Jornada didáctica en el laboratorio del Proyecto Belsinon.

Año a año, el proyecto ha crecido progresivamente, tanto en el número de profesionales y estudiantes que participan, como en la duración de los trabajos realizados.

La quinta campaña es la más ambiciosa hasta la fecha. Los trabajos se prolongarán desde junio hasta octubre. En este periodo, un total de 20 estudiantes universitarios y 9 profesionales combinarán los trabajos en el yacimiento arqueológico de El Convento de Mallén con los trabajos de laboratorio con los materiales procedentes de las excavaciones.

Entre las novedades de esta edición destaca el trabajo con los materiales de las campañas de los años 80. Según la restauradora Miriam Pérez Aranda, «esta campaña estamos redoblando los esfuerzos en la limpieza, estudio, clasificación e inventario de los materiales de las campañas de 1987 y 1989 gracias al apoyo del Gobierno de Aragón y el Museo de Zaragoza».

Este estudio permitirá tener una visión de conjunto de la Belsinon romana, un centro de producción artesana y agrícola que actuaba como un espacio comercial de distribución de productos procedentes de Italia, Galia y África.

Los trabajos de excavación en el yacimiento han ocupado todo el mes de julio. Ángel Santos destaca que «las excavaciones arqueológicas en el sector del Peirón de San Antón nos están permitiendo estudiar una secuencia de ocupación de más de 1.000 años, entre el siglo VII aC y el siglo V dC».

El sábado 26 de julio se celebró la jornada de puertas abiertas en la excavación arqueológica y el laboratorio, en la que más de un centenar de personas se acercaron a conocer de primera mano los resultados de la campaña.

Los trabajos continuarán con el alumnado en prácticas del programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hasta octubre. «Gracias a la apuesta decidida del Ayuntamiento de Mallén por convertir el Proyecto Belsinon en un referente en la formación de universitarios en arqueología y restauración, esta quinta campaña contaremos con estudiantes con prácticas remuneradas de universidades españolas y europeas», apunta Óscar Bonilla, codirector de las excavaciones arqueológicas.

El consistorio ha establecido convenios de colaboración con las universidades de Zaragoza, La Rioja, Autónoma de Madrid, Granada, Complutense de Madrid, Valencia, Castilla la Mancha y del País Vasco, así como las universidades de Turin (Italia), y Saboya y Mont Blanc (Francia).