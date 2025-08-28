PROGRAMACIÓN CULTURAL
‘Las matinales en la ermita’ anima de cuentos el verano de Mallén
La Crónica
El área de Cultura del Ayuntamiento de Mallén ha diseñado una atractiva programación cultural durante el verano para continuar con la dinámica de los últimos años, que ha incluido un ciclo de cuentacuentos orientado al público infantil y familiar bajo el título Te lo cuento en Mallén, las matinales en la Ermita. Todas las sesiones comenzaron a las 12.00 horas en el Paseo del Puy, junto a la Ermita.
El público disfrutó de la actuación el domingo 6 de julio de Daniel Tejero y Roberto Malo, dos grandes amigos de los niños y niñas de Mallén con el espectáculo Mi hermano es un pez.
Por su parte, Daniel Tejero volvió con Nuria Charraire, como Garabato y Cuchufleta, con 1+1=1, un espectáculo que se desarrolló próximo al mercado artesanal.
Además, la compañía Teatro Arbolé ofreció el domingo 10 de agosto La barraca de los títeres. Todas las propuestas tuvieron una gran acogida.
- El Real Zaragoza está atento a Adrià Altimira para el lateral
- Paul Akouokou, un fichaje capital en todos los sentidos
- Discrepancias económicas hacen regresar a Calero a Zaragoza
- Ocho ofertas de trece empresas pujan por hacer las obras de transformación del Portillo en Zaragoza
- Marcos Luna: 'Cuando no notas la confianza del club ves que te están abriendo la puerta
- La reforma de esta importante calle de Las Fuentes ampliará las aceras pero obligará a talar algunos árboles
- Un padre denuncia el uso de pantallas en un colegio de Zaragoza: '¿Qué pasa con la caligrafía que van a perder mis hijos?
- La familia de Liso celebra su colosal irrupción en la élite: “Ha sido muy duro ver sufrir tanto a un hijo y que parte de su afición le diga que es un inútil o que no vale para nada”