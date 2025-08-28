‘Las matinales en la ermita’ anima de cuentos el verano de Mallén

El área de Cultura del Ayuntamiento de Mallén ha diseñado una atractiva programación cultural durante el verano para continuar con la dinámica de los últimos años, que ha incluido un ciclo de cuentacuentos orientado al público infantil y familiar bajo el título Te lo cuento en Mallén, las matinales en la Ermita. Todas las sesiones comenzaron a las 12.00 horas en el Paseo del Puy, junto a la Ermita.

El público disfrutó de la actuación el domingo 6 de julio de Daniel Tejero y Roberto Malo, dos grandes amigos de los niños y niñas de Mallén con el espectáculo Mi hermano es un pez.

Por su parte, Daniel Tejero volvió con Nuria Charraire, como Garabato y Cuchufleta, con 1+1=1, un espectáculo que se desarrolló próximo al mercado artesanal.

Además, la compañía Teatro Arbolé ofreció el domingo 10 de agosto La barraca de los títeres. Todas las propuestas tuvieron una gran acogida.