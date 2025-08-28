Novillas vive un multitudinario fin de semana festivo

Novillas vivió un animado y multitudinario fin de semana de fiestas en el Puente de Julio. Del 18 al 20 de julio, el municipio celebró con entusiasmo y alegría sus tradicionales fiestas, con un completo programa de actividades que atrajo a vecinos y visitantes de todas las edades. Fueron días marcados por el buen tiempo, gran ambiente y participación activa del pueblo, que disfrutó de cada momento con ilusión y compañerismo.

El grupo La línea del pop, entre las citas musicales.

Las celebraciones arrancaron el viernes con actividades acuáticas en la piscina, donde los más pequeños pudieron disfrutar de hinchables por la mañana y, por la tarde, culminando con una merienda pensada para ellos. Ya entrada la noche, la disco móvil hizo vibrar el baile y dio paso a una jornada llena de música y diversión.

El sábado fue el día más intenso y festivo. Al mediodía tuvo lugar el pregón de los Kintos, seguido de una comida popular en el frontón que reunió a buena parte de los vecinos de Novillas en torno a la mesa. Por la tarde, la charanga Cinco Birras, patrocinada por los Kintos y la Comisión de Fiestas, puso la nota musical a un ambiente ya caldeado de alegría.

Las vacas en la calle de la ganadería Hermanos Vela congregaron a numerosos aficionados, mientras que DJ Revilla animó la barra de las vacas con sus sesiones. La cena popular en la plaza, amenizada por el grupo La línea del pop, dio paso a una gran fiesta que se alargó hasta la madrugada con los DJ Zalaya, Erik Romero y Lago.

El domingo, las fiestas concluyeron con una nueva cita taurina por la tarde, esta vez con reses de la ganadería El Ruiseñor, que puso el broche final a un intenso fin de semana festivo. El Ayuntamiento de Novillas quiso agradecer a la Comisión de Fiestas, a las asociaciones del municipio y a todos los vecinos «que colaboraron de una u otra manera para hacer posible estas fiestas». «Su implicación y esfuerzo han sido claves para que Novillas haya vivido unas fiestas inolvidables, en un ambiente de convivencia, alegría y participación», destacaron.