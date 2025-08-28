Los niños de Bureta aprenden que ‘el fuego no perdona’

Inmersos de lleno en plena época estival y con el riesgo de incendios forestales, como está sucediendo en diferentes lugares de España, la Dirección General de Gestión Forestal del Departamento de Medio Ambiente y Turismo ofreció un verano más al Ayuntamiento de Bureta la posibilidad de participar en la campaña de sensibilización preventiva sobre incendios forestales en Aragón ¡Ayúdanos! El fuego no perdona, que se lleva a cabo desde 2016.

El Ejecutivo autonómico ofrecía dos tipos de actividad y Bureta eligió una dirigida a jóvenes de 4 a 16 años, con propuestas de ocio en las colonias de verano, que tuvo lugar el 5 de agosto en el parque municipal. Los participantes asistieron a la explicación de la cadena de un aviso y el equipo utilizado y realizaron un simulacro de aviso, representando los distintos puestos que intervienen.