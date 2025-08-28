La Noche Blanca de Mallén hace brillar el comercio local

Mallén disfrutó el sábado 16 de agosto de una velada mágica y multitudinaria con la celebración de La Noche Blanca, organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Mallén (Acema). Un evento que, por tercer año consecutivo, convirtió las calles del municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, quienes acudieron vestidos de blanco para disfrutar de una tarde-noche repleta de propuestas.

Desde las 20.00 hasta las 00.00 horas, 13 comercios asociados mantuvieron sus puertas abiertas ofreciendo descuentos especiales, actividades, sorteos y animación para todas las edades. Entre ellos se encontraban negocios de sectores tan variados como restauración, moda, estética, floristería, ferretería o foodtrucks, que se volcaron en ofrecer experiencias únicas a sus clientes.

Todos los comercios participantes ofrecieron a los visitantes vino blanco, vino tinto y una cuidada selección de aperitivos y snacks, creando un ambiente acogedor y festivo que invitaba a recorrer cada establecimiento.

De forma gratuita, Acema entregó a todos los asistentes una cartilla de participación, que podían ir sellando en cada comercio abierto durante la noche. Una vez completada con los sellos de todos los establecimientos participantes, se accedía a un gran sorteo de 1.300 euros celebrado al final de la jornada. Una iniciativa que fomentó la visita a todos los negocios y que tuvo una gran acogida entre el público.

Además, uno de los momentos más destacados de la noche fue el pasacalles de mariachis procedentes de Zaragoza, que recorrió todos los comercios participantes, llenando de música y alegría cada rincón de Mallén. La animación continuó con juegos, espectáculos, DJs y una gran fiesta de la espuma, que congregó a familias y jóvenes en un ambiente vibrante.

El objetivo de esta cita, como señala la asociación, es dar visibilidad al comercio local, fomentar el consumo de proximidad y fortalecer el vínculo con los clientes, además de proyectar una imagen positiva y dinámica del municipio en toda la Comarca del Campo de Borja. «Queremos que nuestros vecinos y los visitantes vean que el comercio de Mallén está vivo, que es cercano y que ofrece calidad y trato personal. Esta noche no solo es para comprar, sino para disfrutar juntos», afirman desde Acema.

Con un ambiente inmejorable, La Noche Blanca vuelve a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario festivo y comercial de Mallén, reforzando la unión entre empresarios y vecinos y vecinas, dejando claro que el comercio de proximidad tiene mucho que ofrecer.