FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
Nuevas propuestas y mejoras en las actividades infantiles y juveniles de Magallón
La Crónica
Aunque el verano todavía no ha concluido, el Ayuntamiento de Magallón está trabajando en la programación del próximo curso. Una de las actividades más demandadas y mejor valoradas por la población infantil y juvenil es el aprendizaje de inglés, por lo que en las próximas semanas se publicará una oferta de empleo para cubrir la plaza de profesor de inglés.
Como novedad, este año el consistorio quiere ampliar la oferta formativa y de ocio con la incorporación de clases de baile moderno, dando respuesta así a las inquietudes y aficiones de los más jóvenes del municipio. A todo ello se suman, un año más, las diferentes actividades propuestas por la Comarca Campo de Borja, así como las iniciativas impulsadas por las asociaciones y clubes locales, que completan una variada programación educativa, cultural y deportiva para todas las edades.
Con estas iniciativas, el consistorio refuerza su compromiso con la educación, la formación en idiomas y el impulso de nuevas actividades que favorezcan el desarrollo personal y social de la juventud de Magallón.
